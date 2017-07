ZUTATEN

für 6 Personen



Für das Himbeersoda:

500 g Himbeeren

2 EL Kristallzucker

1 unbehandelte Zitrone

2 Blatt Gelatine



Für die marinierten Himbeeren:

125 g Himbeeren

2 cl Himbeergeist

1 TL Staubzucker

Himbeerpulver (s. Tipps)



Für das Zitronensorbet:

5 unbehandelte Zitronen (Schalenabrieb und 200 ml Saft)

450 ml Wasser

200 g Kristallzucker

4 Blatt Gelatine



Aufwand: ***| Zubereitungszeit: 1 Stunde, plus Kühlzeit|

Preis: * | Kalorien: ca. 220 kcal/Person



Himbeeren mit Zucker, Zitronenabrieb und einem Schuss Wasser langsam aufkochen. Mit einem Stabmixer pürieren, durch ein Sieb streichen. Gelatine in kaltem Wasser 5 Minuten einweichen, ausdrücken und in der warmen Himbeermasse auflösen. In eine Isi-Flasche (Gourmet Whip) füllen, Verschlusskopf mit Dichtungsring aufschrauben, 2 Kapseln bei Flaschenvolumen 0,5 oder 4 Kapseln bei 1 l nachdrücken. Etwa drei Stunden kalt stellen.

Für das Zitronensorbet den feinen Abrieb aller 5 Zitronen und 200 ml ausgepressten Zitronensaft mit Wasser und Zucker verrühren.

Gelatine 2–3 Minuten in kaltem Wasser einweichen. 5 EL von der Sorbetmasse erwärmen und darin die Gelatine auflösen. Mit der restlichen Masse gut vermischen. Im Kühlschrank 2 Stunden auskühlen lassen.

In der Eismaschine gefrieren.

Für die marinierten Himbeeren alle Zutaten miteinander vermengen und

30 Minuten ziehen lassen. Himbeeren in Schalen verteilen.

Je 1 große Nocke Zitronensorbet daraufsetzen, Himbeersoda daneben sprühen. Mit Himbeerpulver und z. B. Bartnelkenblüten garnieren.



Aus dem Buch „Die Jahreszeitenkochschule – Sommer“, Brandstätter Verlag, 34,90 €



TIPPS:

1., Das Himbeersoda schmeckt auch in Muskateller-Sekt als Aperitif.



2., Für Himbeerpulver - Himbeeren bei 50 °C im Dörrapparat circa zwölf Stunden trocknen, zu Pulver mörsern.



