ZUTATEN für 4 Personen



10 g getrocknete Steinpilze

1 Zwiebel

1 Karotte

1 Stück Knollensellerie (ca. 150 g)

1 festkochender Erdapfel (mittelgroß)

20 g Butter

100 g Graupen (Rollgerste)

1 l klare Gemüsesuppe

2 TL ganzer Kümmel

150 g Sauerrahm

Salz, Pfeffer



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 1 Stunde|

Preis: * | Kalorien: ca. 29kcal/Person



Die Steinpilze in einer Schüssel etwa 30 Minuten in ¼ l lauwarmem Wasser einweichen. Inzwischen Zwiebel, Karotte, Sellerie und Erdapfel schälen und in feine Würfel schneiden. Die Pilze abtropfen lassen und fein schneiden. Das Einweichwasser durch einen Kaffeefilter gießen und auffangen.

Die Butter in einem großen Topf erhitzen und das Gemüse, die Zwiebel und die Pilze darin unter Rühren andünsten. Die Graupen dazugeben und gut unterrühren.

Das Pilzeinweichwasser und die Suppe dazugießen, aufkochen. Die Graupen mit halb aufgelegtem Deckel bei mittlerer Hitze etwa 30 Minuten weich köcheln lassen.

Inzwischen den Kümmel in einer kleinen Pfanne leicht anrösten, dann im Mörser so fein wie möglich zerstoßen. Den Sauerrahm mit Salz, Pfeffer und dem Kümmel verrühren.

Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken, auf tiefe Teller verteilen, mit je einem Klecks Kümmelrahm garnieren und sofort servieren.



Aus dem Buch „Alpenküche vegetarisch“, ZS Verlag, 25,60 €



