ZUTATEN

für 6 Törtchen



Für den Mürbteig:

75 g frisch gemahlenes feines Dinkelvollkornmehl (alternativ Type 1050)

75 g Dinkelmehl, Type 630

½ TL Weinsteinbackpulver

90 g Butter

1 TL fein gehackte frische Rosmarin-Nadeln

1 kleines Ei

20 g Kokosblütenzucker (alternativ Kristallzucker)

1 Prise Salz



Für die Vanillecreme:

325 g Milch

50 g Rohrohrzucker

Mark einer Vanilleschote

4 Eidotter

40 g Dinkelmehl, Type 630

100 g Schlagobers



Für den Belag:

2 Grapefruits

1 TL fein gehackte frische Rosmarin-Nadeln



Aufwand: *| Zubereitungszeit: 20 Minuten|

Preis: *** | Kalorien: ca. 340 kcal/Person



Förmchen mit Butter einfetten und leicht bemehlen. Mehl und Backpulver in einer Schüssel vermengen, Butter in Flöckchen hinzufügen. Die restlichen Teig-Zutaten dazugeben, rasch zu einem glatten Teig kneten. Zu einer Kugel formen, auf der bemehlten Arbeitsfläche 2-3 mm dick ausrollen. Mit den Förmchen Teigkreise ausstechen, in die Förmchen legen, andrücken, den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Förmchen mit Klarsichtfolie abdecken und kalt stellen bis der Teig fest ist. Inzwischen Backrohr auf 180°C (Umluft) vorheizen. Mürbteig ca. 30 Minuten backen, abkühlen lassen, aus den Förmchen stürzen.

Für die Creme die Milch mit 25 g Rohrzucker und dem Vanillemark aufkochen. In einer Schüssel den restlichen Zucker, die Dotter und das Mehl zu einer gleichmäßigen Masse verrühren. Die kochende Milch nach und nach unter die Eiermasse rühren. Alles zurück in den Topf füllen, unter ständigem Rühren 2 Minuten köcheln lassen. In eine Schüssel füllen, abkühlen lassen (Klarsichtfolie dabei direkt auf die Creme legen damit sich keine Haut bildet).

Obers steif schlagen und unter die Creme heben. Grapefruits schälen und mit einem scharfen Messer 2 mm breite Filets herausschneiden. Die Törtchen mit der Creme füllen und mit den Filets belegen. Mit fein gehacktem Rosmarin bestreuen.



Aus dem Buch, "Winterbacken", Brandstätter Verlag, 29,90 €



TIPP: Wenn Ihnen die Herstellung des Mürbteigs zu aufwendig ist, können Sie sich ruhig mit fertig gekauftem drüber-

schummeln.



heidi.strobl@kurier.at