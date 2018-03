Für den Teig Mehl, Wasser, Ei, Öl und Salz zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln, 30 Minuten rasten lassen.

Für die Fülle die Erdäpfel kochen, schälen und passieren. Die Grammeln klein hacken. Den Bärlauch kurz überkochen, gut abtropfen lassen, leicht ausdrücken und fein schneiden. Alles gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen. Mit einem Löffel in einer Reihe Häufchen aus Fülle draufsetzen. Den Teig zusammenklappen, die Ränder gut andrücken und mit einem runden Ausstecher Halbmonde ausstechen. Den restlichen Teig wieder zusammenkneten und nochmals auswalken und füllen.

In einem breiten Topf Wasser zum Kochen bringen, salzen. Die gefüllten Nudeln einlegen und ca. 10 Minuten sanft köcheln lassen. Inzwischen die Butter in einer Pfanne schmelzen und vorsichtig leicht braun werden lassen. Die Nudeln mit einem Lochschöpfer herausheben, abtropfen lassen, in der Butter schwenken. Anrichten, mit der restlichen Butter beträufeln.

ZUTATEN

für 4 Personen

Für den Teig:

300 g glattes Mehl

eine Prise Salz

1/16 l lauwarmes Wasser

1 Ei

1 EL Sonnenblumenöl

Für die Fülle:

300 g mehlige Erdäpfel

100 g Grammeln

100 g Bärlauch (ersatzweise junger Spinat)

Salz, Pfeffer

Extra: 2-3 EL Butter