ZUTATEN

für 24 Tartelette-Förmchen 5 cm Ø



Für die Basis:

120 g glattes Weizenmehl

Eine Prise Backpulver

60 g Zucker

60 g weiche Butter

1 Dotter

Butter für die Förmchen

Mehl zum Arbeiten



Für die Füllung:

65 g Zucker

1 Packerl Vanillezucker

25 g Maisstärke

200 ml Milch

80 g Ricotta

Als Topping:

Früchte wie Erdbeeren, Ribisel,

Heidelbeeren, Kiwi, Ananas, Kräuter wie Minze oder Zitronenmelisse



Aufwand: ***| Zubereitungszeit: 1 Stunde, plus Kühlzeiten|

Preis: * | Kalorien: ca. 90 kcal/Stück



Für die Füllung Zucker, Vanillezucker und Maisstärke in einem Topf vermischen. Milch hinzufügen, alles gut verrühren. Bei mittlerer Hitze bis knapp vor dem Kochen erwärmen, rühren bis die Creme eindickt. In einer mit Klarsichtfolie bedeckten Schüssel auskühlen lassen. Ricotta mit einem Schneebesen rühren, mit der kalten Milchcreme glatt rühren. Vor Verwendung mindestens drei Stunden kalt stellen.

Mehl, Backpulver und Zucker vermischen, mit Butter und Dotter rasch zu einem glatten Teig verarbeiten. In Klarsichtfolie wickeln, für mindestens eine Stunde kalt stellen.

Backrohr auf 180°C vorheizen, Förmchen dünn mit Butter ausstreichen.

Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 2 mm dick ausrollen, wieder einige Minuten in den Kühlschrank geben. Teigböden mit 6 cm Durchmesser ausstechen. Förmchen mit den Böden belegen, mit einer Gabel mehrfach einstechen. Abermals kalt stellen.

Aus Alufolie ca. 8 cm große Kreise ausschneiden. In die Teigböden legen, mit Reis füllen. Im Ofen ca. 12 Minuten backen, bis sie an den Rändern zu bräunen beginnen. Folie und Reis entfernen, Teigböden aus der Form lösen und auf Kuchengitter auskühlen lassen.

Mit Milchcreme füllen, mit Beeren und klein geschnittenen Früchten belegen, mit Kräutern verzieren. Kühl stellen oder gleich essen.



Aus dem Buch „Mini Mania“, Brandstätter Verlag, 19,90 €



Die Tarteletts lassen sich mit einem dünnen, spitzen Messer oder einer dicken Nadel leicht anheben und lösen.

Danach unbedingt auf einem Kuchengitter auskühlen lassen!



