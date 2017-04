ZUTATEN

für 2 Flammkuchen

250 ml Sauerrahm

80 g Ziegen-Camembert

6 Stangen grüner Spargel

2 Flammkuchenböden (entweder fertig oder selbstgemacht – siehe Tipp)

2 kleine Schalotten

2 Jungzwiebeln

1 möglichst kleiner, zarter Zucchino

1 Handvoll Kresse

Saft einer halben Zitrone



Aufwand: *| Zubereitungszeit: 30 Minuten|

Preis: * | Kalorien: ca. 450 kcal/Flammkuchen