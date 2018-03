ZUTATEN

für 16 kleine Stanitzel

(für 4 Personen)



Für die Stanitzel:

2 Eier

95 g Kristallzucker

1 EL Bourbon-Vanillezucker

95 g glattes Mehl



Für den Veilchenrahm:

1 EL kandierte Veilchenblüten (siehe Tipp)

1/2 Blatt Gelatine

200 ml Obers

1 TL Kristallzucker



250 g Erdbeeren

ev. frische Veilchenblüten

zum Garnieren



Aufwand: **| Zubereitungszeit: 1 Stunde|

Preis: * | Kalorien: ca. 340 kcal/Person



Für die Stanitzel Eier, Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Mehl vorsichtig einsieben und unterziehen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Masse in einen Spritzsack füllen, 6 cm große Kreise aufspritzen, dabei ein wenig Abstand lassen, weil die Masse auseinanderläuft. Im vorgeheizten Ofen bei 200°C Ober-/Unterhitze ca. 10 Minuten hell backen. Dann mit Hilfe einer Palette noch heiß über ein Stanitzel, einen Spitz oder einen runden Wetzstein drehen.

Erdbeeren waschen, abtropfen lassen, in Stücke schneiden. Für den Veilchenrahm kandierte Veilchen mit Zucker in einem Mörser fein mahlen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Obers aufschlagen, 1 EL Obers erhitzen, Gelatine darin auflösen und mit dem Veilchenzucker unter das aufgeschlagene Obers rühren. In einen Spritzsack füllen und in die komplett ausgekühlten Stanitzel dressieren. Mit Erdbeeren anrichten, mit Veilchenblüten garnieren, sofort servieren.



Tipp : Für die kandierten Veilchen 1 Handvoll Blüten von den Stielen zupfen. 50 g Kristallzucker mit 125 ml Wasser aufkochen und zu Sirup kochen, abkühlen lassen. Blütenblätter mit einer Pinzette in den Sirup tauchen, dann zum Trocknen auf Backpapier legen. Wenn der Sirup etwas angetrocknet ist, ein wenig Staubzucker drüber sieben. 6 Stunden bei 50°C Umluft im Ofen trocknen.



Aus dem Buch „Jahreszeiten Kochschule - Frühling“, Brandstätter Verlag, 34,90 €



Tipp: Für die Ernte im eigenen Garten oder Balkonkisterl: viele interessante Beerenpflanzen wie zum Beispiel die Erdbeersorte „Mieze Schindler“ gibt’s beim Feigenhof in Wien/Kaiserebersdorf zu kaufen: www.feigenhof.at.



heidi.strobl@kurier.at