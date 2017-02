ZUTATEN

für einen Turm



Für die Baisers:

7 Eiweiß

350 g feiner Kristallzucker

Lebensmittelfarbe in Gelb, Orange und Pink



Für die Eiweißglasur:

12 g Eiweißpulver

500 g Staubzucker

75 ml Wasser



1 Styroporkegel von 40 cm Höhe und 18 cm Durchmesser

Palettenmesser

1 Lochtülle von ca. 1 cm Durchmesser

3 Spritzbeutel

Backpapier

Pinsel

Cocktailspieße



Aufwand: *** | Zubereitungszeit: 2 Stunden, plus Back-, bzw. Trockenzeit|

Preis: * | Kalorien: ca. 10 kcal/Baiser



Für die Eiweißglasur das Eiweißpulver unter den Staubzucker mischen und in eine Schüssel sieben. Wasser zufügen und mit einem Handmixer auf niedriger Stufe zu einer glatten, fast gelartigen Masse verarbeiten. Den Styroporkegel mit der Eiweißglaur bestreichen – am besten mit einem Palettenmesser. Die Glasur über Nacht trocknen lassen.

Das Backrohr auf 90°C vorheizen.

Die Baisers in den entsprechenden Farben zubereiten. Für die beiden oberen Farben jeweils 2 Eiweiße in eine Schüssel geben und schlagen, bis sich weiche Spitzen zeigen. Nach und nach 100 g Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen, bis der Schnee schön fest ist. Nun 1 Tropfen Lebensmittelfarbe zugeben, damit das Baiser eine hübsche Pastellfarbe annimmt. Für die untere Farbe 3 Eiweiße mit 150 g Zucker verarbeiten.

Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Spitze vom Spritzbeutel abschneiden und die Lochtülle einsetzen. Mit einem Pinsel drei Streifen Lebensmittelfarbe von unten nach oben auf die Innenseite des Spritzbeutels ziehen, die Baisermasse einfüllen. Baisers von 3 cm Durchmesser im Abstand von 2 cm auf das Backblech spritzen.

Die Baisers etwa 2 Stunden im Backrohr trocknen lassen, dann den Ofen ausschalten und die Baisers darin abkühlen lassen. Auf diese Weise alle drei Baiserfarben backen. Von der unteren Farbe werden rund 70 Baisers benötigt, von den beiden oberen je ca. 45.

Die Cocktailspieße in der Mitte durchschneiden, mit dem abgeschnittenen Ende in den Kegel stecken und die Baisers auf das spitze Ende spießen. Den Turm am besten nicht mehr bewegen!

Aus dem Buch „Torten!“, Gerstenberg Verlag, 26 €



Tipp: Styroporkegel bekommt man in Bastlergeschäften und Baumärkten.



heidi.strobl@kurier.at