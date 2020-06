Am Herd mit Elfriede Ott

Der Weg zur Küche führt uns durch ein buntes Labyrinth aus Möbeln, Büchern, Skulpturen und Bildern. Hier könnte man wohl tagelang schauen und entdecken. Viele der Bilder stammen von Elfriede Ott selbst. „Wie der Hans Weigel noch gelebt hat, hab ich sehr viel gemalt – auf seinen Befehl! Wie er tot war, war’s aus mit dem Malen.“ – Bis vor kurzer Zeit. Ihre jüngsten Werke sind farbenfroh und lebendig, kraftvoll. „Unterwegs zu mir ...“ heißt ihre Ausstellung, die im WIFI Wien noch bis zum 10. Mai zu sehen ist. Und auch ein Buch hat die 87-Jährige im Laufe der vergangenen drei Monate verfasst. „Ich hab einfach geredet, die junge Dame vom Amalthea Verlag hat geschrieben.“ Der Titel: „Worüber ich lache“. Außerdem unterrichtet sie an ihrer Schauspielakademie. Woher sie all die Energie nimmt? „Ich mach halt weiter, so lange es geht.“ Inzwischen sind wir in der Küche angekommen. Goran David beginnt die Zutaten für den Hühnerwok vorzubereiten. „Asiatisches ist das, was wir hauptsächlich essen.“ Am Herd übernimmt dann die Fritzi das Kommando. Zu neunt – Hund und Katz sind auch neugierig geworden – drängeln wir uns in der engen Küche. Nach ihrem Auftritt mit dem Messer schickt Goran die Elfi hinaus. „Geh sitzi machen.“ Pipsi (so heißt die Chihuahua-Hündin). Fritzi. Sitzi. „Ja, so reden wir.“ Nach ihrer Knieoperation vor vier Jahren fällt der Ott das Stehen und Gehen schwer.