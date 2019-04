Große Lammbraten für ein perfektes Osteressen

Rezepte

Agnello arrosto con erbe e patate (Lammbraten mit Kräutern und Erdäpfel)

Mit diesem herrlich duftenden Braten feiert man in der Toskana Ostern.

Zutaten für 6 Personen: Etwa 185 ml Olivenöl, in das einige Zeit Kräuter wie Salbei, Rosmarin und Thymian eingelegt wurden sowie Knoblauch. Am besten mehrere Tage an einem dunklen und kühlen Ort (Eiskasten) stehen lassen. 1 oder 2 ausgelöste Keulen vom Frühlingslamm, insgesamt 1,5 kg (ohne Fett). 1,2 kg kleine, neue Erdäpfel, gewaschen und gebürstet. 250 ml trockenen Weißwein.

Zubereitung: Ofen auf 200 Grad vorheizen. Lammkeule aufgeschlagen auf ein Holzbrett legen, innen und außen salzen und pfeffern. Vier großzügige Esslöffel Kräuteröl auf die Innenseite geben, Fleisch aufrollen und mit Küchengarn zusammenbinden. Außenseite mit 4 EL Kräuteröl einreiben. Fleisch in einen großen Bräuter geben und in den Ofen stellen. Von allen Seiten anbraten – je 10 bis 15 Min. pro Seite. Erdäpfel ganz lassen, aber nur wenn sie klein sind. Ansonsten einmal durchschneiden. Gemeinsam mit dem Wein zum Fleisch geben, alles ein bis eineinviertel Stunden garen, bis das Fleisch außen schön braun und innen weich ist. Die Erdäpfel sollten goldbraun und knusprig sein. Alles während der Garzeit ein bis zweimal wenden. Die Lammkeule auf ein Holzbretten legen, Küchengarn entfernen und das Fleisch in dicke Scheiben schneiden. Auf eine Servierplatte legen und mit etwas Saft benetzen. Erdäpfel salzen und um das Lamm herum auf der Platte arrangieren. Sofort servieren.

(Rezept: „Die Toskana in meiner Küche“, Tessa Kiros, Dorling Kindersley)