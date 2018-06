Frühe Weinernte erwartet: Lese startet heuer bereits Ende August

Die Weinernte in Österreich wird heuer deutlich früher beginnen als in den vergangenen Jahren - Ende August. Wegen des warmen Frühlings sind die Trauben rascher gewachsen und gereift. Der Zuckergehalt ist relativ hoch, der Säuregehalt eher niedrig. Für Rotwein ist das gut, bei Weißwein kann die Spritzigkeit beeinträchtigt werden, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag.

Nahe Vollreife

Geerntet werden dürften oft Trauben nahe an der Vollreife. Gelesen wird oft in der Nacht oder in der Früh werden, um die Trauben möglichst kühl zu verarbeiten. Denn die Vergärung verläuft mit nicht so warmen Trauben gezügelt und nicht allzu heftig.