Forscher entwickeln Super-Brokkoli

Brokkoli ist der milde Bruder des Kohls. Bei jenem zarten Teil, den wir gerne essen, handelt es sich um eine Blüten-Struktur. Damit die Pflanze überhaupt zu blühen beginnt und damit essbar ist, braucht es ganz spezielle klimatische Bedingungen: nämlich eine längere Kälteperiode im Winter.

Nachdem die Kälteperiode abgeklungen ist, kann der Brokkoli blühen – heimischer Brokkoli ist von Juni bis Oktober erhältlich. Wird es im Winter nicht kalt genug, blüht der Brokkoli erst spät oder im schlimmsten Fall gar nicht. Schwer vorhersehbare Wetter-Kapriolen erschweren den Anbau der Pflanze.

Jetzt hat ein Team rund um die Genetikerin Judith Irwin vom John Innes Center ein Gen identifiziert, das für die Blütezeit der Brokkoli-Pflanzen verantwortlich ist, und eine neue Sorte entwickelt. Diese wächst nicht nur schneller, vom Sähen bis zur Ernte vergehen nur zwei Monate statt vier Monate, sondern kann auch das ganze Jahr über angebaut werden.

Was die Forscher nicht beantwortet haben, ist die Frage nach dem Geschmack, wie NewAtlas.com berichtet. Irwin sagte nur, dass dieser und der Nährwert der neuen Brokkoli-Art in kommenden Untersuchungen getestet werden sollen.

Tipps für die Zubereitung in der Küche:

Im Gemüsefach ist das grüne Superfood nur zwei Tage haltbar – am besten in Frischhaltefolie lagern.

Brokkoli kann eingefroren werden.

Gelbe Röschen können bitter schmecken.

Das Gemüse sollte nicht zu lange gegart werden, da die Nährstoffe hitzeempfindlich sind.

Wenn man die Röschen nach dem Kochen im Eiswasser abschreckt, bleiben sie leuchtend grün.

Warum Brokkoli ein Superfood ist