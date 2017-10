1., LURGBAUER

In keiner Hinsicht ein klassisches Landgasthaus, eher eine Almhütte, die zum Designer-Lokal wurde. Egal, zubereitet wird eigenes Angus-Rind, und das so gut, dass man’s kaum aushält.



8630 St. Sebastian, Lurg 1,

Tel: 03882/3718,

Mi-Sa 12-14, 18-22, So 12-15,

www.lurgbauer.at



2., JAGAWIRT

Ein ehemaliges Post-Wirtshaus, das Stück für Stück zum kulinarischen Erlebnisdorf

erweitert wurde. Grandiose Küche, vor allem die Schweine aus eigener Zucht sind sagenhaft gut.



8511 St. Stefan ob Stainz, Sommereben 2,

Tel: 03143/8105,

Mo, Di, Do-Sa 11.30-21, So 11.30-19.30 (Nov: Mi, Do Ruhetag),

www.jagawirt.at



3., KRENN

Ein Ort wie aus dem Heimatfilm, ein Gasthaus wie aus dem historischen Bilderbuch. Zu essen gibt’s klassische Landgasthausküche mit ein paar feinen Salzkammergut-Spezialitäten.



8951 Trautenfels, Pürgg 11,

Tel: 03682/22 274,

Mi 16-24, Do-So 11-24 Uhr,

www.gasthauskrenn-puergg.at



4., WINZERHAUS KOGELBERG

Hoch oben in den Weinbergen gelegen, an Idylle kaum zu überbieten. Die Stuben sind uralt und winzig, die Atmosphäre ist einzigartig, die Küche extra-urig steirisch.



8430 Kaindorf an der Sulm, Kogelberg 10-11,

Tel: 03452/83 451,

Mi-Sa 12-21, So, Fei 12-18,

www.kogelberg.at



5., ZUM BERGMANN

Leider hat der Bergmann erst wieder im Dezember offen. Also unbedingt vormerken: uraltes Gasthaus, Spezialität sind Wildbret, Selbstgeräuchertes und Tauben aus eigener Zucht.



8864 Turrach 3,

Tel: 0676/553 83 25,

Dez-Apr. Di-So 17-24



[email protected]