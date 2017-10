1., WIRTSHAUS STEIRERECK

Ist der Pogusch ein Landgasthaus? Natürlich! Sieht aus wie ein Landgasthaus und man bekommt Landgasthaus-Küche – aber halt auf Top-Niveau. Hier ist alles großartig!



8625 Turnau, Pogusch 21,

Tel: 03863/2000,

Do-So 10-24,

www.steirereck-pogusch.at



2., SATTLERHOF

Erlesene Gourmet-Landgasthausküche im Restaurant, herrlich Bodenständiges aus besten Zutaten im charmanten Wirtshaus, dazu der Top-Wein aus eigenem Haus. Viel besser geht nicht.



8462 Gamlitz, Sernau 2a,

Tel: 03453/44 540,

Mo 12-17, Di-So 12-23,

www.sattlerhof.at



3., FORSTHAUS

Christian Übeleis lernte sein Handwerk bei den ganz Großen. Seit vielen Jahren führt er sein kleines, uriges Gasthaus in der Waldheimat, kocht hier die etwas feinere Land-Küche.



8654 Fischbach 2,

Tel: 03170/201,

Mi-Sa 11.30-21, So 11-15,

www.forsthaus.co.at



4., GASTHAUS ZUM FALLENSTEIN

Mitten im Grünen, rundherum Wald, rundherum Wild, und eine eiskalte Gebirgsquelle, die das Bier kühlt. Dazu ein wunderbarer Gastraum und Wild-Spezialitäten ohne Ende.



8632 Gußwerk, Fallenstein 5,

Tel: 03882/2661,

Fr-Di 9-19.30,

www.stromminger.at



5., BERGGASTHOF KÖNIG

Von hier kann man über die ganze Oststeiermark schauen. Und mit dem Appetit, den man dann bekommt, Erdäpfelwurst, Wildschweinbraten und gefülltes Rehschnitzel essen.



8225 Pöllauberg, Oberneuberg 5,

Tel: 03335/2311,

Mi-Sa 10-23, So, Fei 9-21,

www.berggasthof-koenig.at



