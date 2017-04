1., DER TSCHEBULL

Kärntner Spargel wird nirgendwo besser zubereitet als hier. Ein Highlight gibt’s am 11.5.: Spargelfestival, Pflicht für Spargel-Fans.



9580 Egg/Faaker See, Seeuferstr. 26,

Tel: 04254/2191,

Mi-Sa 12-14.30, 18-21.30, So 11.30-16.30,

tschebull.cc



2., GASTHOF FLOH

Josef Floh ist Meister, wenn es ums Zubereiten von Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung geht. Sein Spargel kommt aus Stockerau. Top!



3425 Langenlebarn, Tullner Str. 1,

Tel: 02272 628 09,

Mo, Do, Fr 9-14, Sa 9-14.30, So 9-15, Do-Mo 18-22,

www.derfloh.at



3., SODOMA

Das Gasthaus von Josef und Gerti Sodoma ist in vieler Hinsicht großartig. Was Gerti Sodoma aus dem Stangengemüse zaubert, ist sensationell.



3430 Tulln, Bahnhofstr. 48,

Tel: 02272/646 16,

Di-Sa 11-14, 18-22.30



4., TULBINGER KOGEL

Das Restaurant des Berghotels hat sich den saisonalen Spezialitäten verschrieben, sei es Spargel, sei es Morchel. Sehr klassisch.



3001 Tulbing, Tulbingerkogel 1,

Tel: 02273/73 91,

Mo-So 12-21.30,

www.tulbingerkogel.at



5., MARCHFELDERHOF

Man kann über das Lokal sagen, was man will, aber beim Spargel macht ihm kaum wer was vor: 16 verschiedene Spargel-Gänge!



2232 Deutsch-Wagram, Bockfließerstr. 31,

Tel: 02247/2243,

Mo-Fr ab 17, Sa, So ab 11,

www.marchfelderhof.at



[email protected]