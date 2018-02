1., HAAS BEISL

Noch bis zum 13. Februar gibt’s in dem Wiener Traditionslokal Sautanz wie zu Hause im Burgenland: mit Hirn & Nieren, mit Abstechsuppe, Blunzen, Bratwürsten, Kaiserfleisch und G’selchtem.



Wien 5, Margaretenstr. 74,

Tel: 01/586 25 52,

Mo-Sa 11-22, So 11-21,

www.haasbeisl.at



2., GUT PURBACH

Max Stiegl verlieh dem Sautanz vor Jahren gewissermaßen den Gourmet-Adel. Im Gut Purbach wird das Schlachtfest zum dreitägigen Genuss-Event. Einziger Nachteil: Erst wieder am 1. 12. 2018.



7083 Purbach, Hauptg. 64,

Tel: 02683/560 86,

Mo 18-21.30, Do-Sa 12-14, 18-21.30, So, Fei 12-21,

www.gutpurbach.at



3., LANDGASTHAUS MUHR

In dem empfehlenswerten Landgasthaus wurden bis vor Kurzem noch Schweine gehalten. Die kauft man mittlerweile zu. Brat-, Leber-, Blutwürste, Speck etc. werden aber selbst gemacht.



2463 Gallbrunn, Hauptstr. 87,

Tel: 02230/2858,

Fr-Di 11-22,

www.muhr.co.at



4., KOPFER–WUKITSEVITS

Hier wird die Familien-Tradition des südburgenländischen Sautanzes am Leben gehalten: Es gibt Klachlsuppe, Beuschel, Kümmel- und Surbratl, Blutwurst und gefülltes Brüstl.



7522 Deutsch Ehrensdorf 60,

TEl: 0664/192 55 77,

9.2.-13.2., 11.30-24,

www.strem.co.at



5., GASTHAUS ANDERL

Im Gasthaus Anderl in Lengenfeld/Krems lässt man am 12. Februar die Waldviertler Sautanz-Tradition wieder aufleben: mit Schweinsmaisen, Bratl, Bratwürstel, Fleischknödel & Co.



3552 Lengenfeld, Langenloiser Str. 15,

Tel: 0676/506 55 71,

12.2.2018 ab 19 Uhr



