1., RESTAURANT MEINL AM GRABEN

Seit drei Jahren ist das Restaurant im ersten Stock des Gourmet-Supermarktes wieder in absoluter Top-Form. Und die Weine hier sind ziemlich sicher besser als am Ball. Früh anfangen, damit sich ein kleines Menü ausgeht.



Wien 1, Graben 19,

Tel: 01/532 33 34-6000,

Mo-Fr 8-24, Sa 9-24,

www.meinlamgraben.at



2., ZUM SCHWARZEN KAMEEL

Das elegante Jugendstil-Restaurant mit seiner erstklassigen österreichisch-französischen Küche bietet auf jeden Fall feierliches Ambiente. Und wenn’s einfach nur fröhlich und unkompliziert sein soll, ist das legendäre Buffet die Wahl.



Wien 1, Bognerg. 5,

Tel: 01/533 81 25,

Mo-So 8-24,

www.kameel.at



3., FABIOS

Hier kann man sich sicher sein: perfekter Service, modern-mediterrane Küche auf hohem, aber unangestrengtem Niveau, elegantes Ambiente und am Weg zur Hofburg kann man sich auch nicht wirklich verirren, denn der führt gerade über den Kohlmarkt.



Wien 1, Tuchlauben 4-6,

Tel: 01/532 22 22,

Mo-Sa 9-1,

www.fabios.at



4., GUESTHOUSE BRASSERIE & BAKERY

Elegantes Boutique-Hotel mit überaus geschmackvollem Restaurant. Sehr intimer Rahmen, gute, moderne Wiener Küche – und falls es am Ball dann doch ein bisschen länger werden sollte: Auch das Frühstück ist hier top.



Wien 1, Führichg. 10,

Tel: 01/512 13 20-15,

Mo-So 11-23,

www.theguesthouse.at



5., SACHER ROTE BAR

Der Klassiker. Trotz aller Berühmtheit und vieler Touristen: In der Roten Bar wird erstklassige und extra-klassische Wiener Küche geboten. Ein besseres (und teureres) Backhenderl ist schwer zu finden, und immerhin: Man ist im Sacher.



Wien 1, Philharmonikerstr. 4,

Tel: 01/514 56-841,

Mo-So 12-24,

www.sacher.com



