1., AURELIO’S

Beim Aurelio’s handelt es sich derzeit nicht nur um eine der luxuriösesten Adressen in den gesamten Alpen. Das Restaurant mit kreativer Alpin-Küche ist ebenfalls in Top-Form.



6764 Lech am Arlberg, Tannberg 130,

Tel: 05583/22 14,

Mo-So 18.30-21.30,

www.aureliolech.com



2., ALEXANDER

Alexander Fankhauser zeigt schon seit Jahren, dass er – auch abseits der Fernsehküche – zu den Besten des Landes zählt. Grandiose, moderne Küche aus dem Zillertal.



6264 Fügenberg, Hochfügen 34,

Tel: 05280/225,

Do-So 18.30-21,

www.lamark.at



3., PAZNAUNERSTUBE

Martin Sieberer ist vielleicht der sensibelste und der verwurzeltste unter den Tiroler Spitzenköchen. Was er da aus regionalen Zutaten macht, hat absolut Weltklasse.



6561 Ischgl, Dorfstr. 95,

Tel: 05444/600,

Mo-Sa ab 19,

www.trofana.at



4., TANNENHOF

James Baron stieg relativ rasch zum kulinarischen Superstar am Arlberg auf. Und weil im Tannenhof nur das Beste gut genug ist, kocht der junge Mann eben wahnsinnig gut.



6580 St. Anton, Nassereinerstr. 98,

Tel: 05446/30 311,

Di-So 12-14.30, 18-22,

www.hoteltannenhof.net



5., DAS KLEINE RESTAURANT

Robert Trobsch kochte sich mit seiner „kulinarische Winterreise“ kontinuierlich nach oben. Es gibt zwar nur wenige

Plätze und nur ein Menü, das hat’s aber in sich.



5754 Hinterglemm, Glemmtaler Landstr. 208,

Tel: 06541/74 140,

Mi-Sa 18.30-22.30,

www.hotel-theresia.com



