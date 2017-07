1., BROS PIZZA

Das Jahr begann ganz gut: ein freches, hippes Take-away-Pizzalokal, in dem sagenhaft gute, kreative Sauerteig-Pizzen gemacht werden.



Wien 7, Zollerg. 2,

Tel: 0664/463 77 73,

Di-Sa 12-20, So 11-19,

www.pizzabros.at



2., LA SPIGA Die derzeit kompromissloseste Neo-Pizzeria: Nur italienische Zutaten, nur Holzofen, der Teig rastet 48-72 Stunden. Die „speziellen“ Pizzen sind top!



Wien 7, Lerchenfelder Str. 65,

Tel: 01/397 97 10,

So 11.30-14.30, Di-So 17.30-22.30,

www.laspiga.at



3., BIO PIZZA VERO

Und noch ein großartiger Pizza-Zugang: Die Pizzeria Vero gibt’s zwar schon seit 2016, aber sie macht Pizza aus Bio-Dinkel-Sauerteig!



Wien 9, Währinger Gürtel 162,

Tel: 01/310 11 79,

Mo-So 11-15, 18-23,

vero.co.at



4., PIZZERIA SOFI

Das ehemalige AnDo Fisch am Yppenplatz wurde zur Pizzeria umgewandelt. Hier kommen nur italienische Edel-

Produkte auf die Flade.



Wien 16, Brunnenmarkt 161,

Tel: 0660/313 37 30,

Mo-Fr 17-22.30, Sa 13-23,

www.pizzasofi.at



5., L’AUTENTICO GIARDINO

Die hübsche Filiale der Döblinger Pizzeria im schattigen Garten eines Bürgerhauses im Diplomatenviertel.

Puristisch und gut.



Wien 3, Salesianerg. 23/4 (Eingang Strohg.),

Tel: 01/710 54 60,

Mo-Sa 11.30-22,

www.lautentico.at



