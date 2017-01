1., STEIRERECK AM POGUSCH

Das Wirtshaus Steirereck am Pogusch, auf 1.100 Metern Seehöhe gelegen, ist sowieso eine der stimmungsvollsten Winter-Locations dieses Landes. Und besonders schön & gut ist es am offenen Kamin.



8625 St. Lorenzen im Mürztal, Pogusch 21,

Tel: 03863/51 51,

ab 1.2. Do-So 10-24,

www.steirereck-pogusch.at



2., GAUMENSPIEL

Das Gaumenspiel funktioniert sowohl im Sommer als auch im Winter ganz grandios. Kreative und zeitgemäße Küche, entspannte Atmosphäre, tolle Wein-Auswahl – und ein wunderschöner offener Kamin mitten im Lokal!



Wien 7, Zieglerg. 54,

Tel: 01/526 11 08,

Mo-Sa 18-24,

www.gaumenspiel.at



3., BAKERY IM HOTEL DANIEL

Das Lokal im Wiener Hotel Daniel ist ein Fall für sich – lässiger geht nämlich kaum mehr. Lustige, zeitgenössische Hipster-Küche, top Frühstück und ein permanent brennender Kamin direkt neben der Bar.



Wien 3, Landstraßer Gürtel 5,

Tel: 01/901 31-903,

Mo-So 6.30-1,

www.hoteldaniel.com



4., JUNGWIRT

Bombastische Kamine bauen, ja das konnte man in den späten 60ern tatsächlich, wie der ehemalige Winzerhof Paul, vor vielen Jahren als Jungwirt neu eröffnet, beweist. Gekocht wird heute hier allerdings sicher besser.



2464 Göttlesbrunn, Landstr. 36,

Tel: 02162/89 43,

Do 17-23, Fr-So 11-23,

www.derjungwirt.at



5., MARKS

Und gleich noch einmal 1070 Wien: Das Marks ist ein sympathisches Universal-Lokal mit tollem Frühstück und guter, zeitgemäßer Welt-Küche. Täglich ab 10 Uhr Früh wird hier der Kamin beheizt.



Wien 7, Neustiftg. 82,

Tel: 01/522 32 90,

Di-Sa 10-24, So, Fei 9.30-23,

www.restaurant-marks.at



florian.holzer@kurier.at