1., GASTHOF KLINGER

Typischer geht kaum: Obwohl es sich beim Klinger ums erste Haus am Platz handelt, kommen alle her, mittags und abends. Herrliche Küche, Hausruckerisch-regional, großartige Weine.



4673 Gaspoltshofen, Jeding 1,

Tel: 07735/6913,

Mi-So 11.30-14, 17.30-24,

www.gasthof-klinger.at



2., STEEGWIRT

Der Steegwirt hat eine Jahrhundertealte Geschichte, wird von Truckern genauso gern besucht wie von Foodies. Unendlich bodenständiges Essen, top Atmosphäre. Tipp: Bratl in der Rein, Saurüssel.



4822 Steeg am Halstättersee, Au 12,

Tel: 06135/8302,

Mo-So11.30-22,

www.steegwirt.at



3., BAUBÖCK

Dieses Wirtshaus strahlt Innviertler Selbstbewusstsein par excellence aus. Grandios stimmungsvolle Stube, wunderbar gelungener Spagat zwischen Hausmannskost und feiner Küche.



4942 Gurten, Hofmark 10,

Tel: 07757/6202,

Mi-Sa 11.30-14, 17.30-23, So, Fei 11.30-15,

www.bauboeck.info



4., SPITZWIRTIN

Der Sommer und damit die Saison des traumhaften Gartens ist leider vorbei, aber auch die winzige Stube dieses uralten Bauern-Gasthauses kann’s. Und Renate Stains Küche erst recht.



4072 Alkoven, Forst 27,

Tel: 07274/7727,

Fr-Di 12-21,

www.spitzwirtin.at



5., WIRT Z’NEUHAUSEN

Ein Vierkanthof, wie er im oberösterreichischen Buche steht. Und drinnen ein Gasthof, in dem es seit jeher recht deftig, aber auch überaus fein und sogar mediterran zugehen kann.



4860 Lenzing, Neuhausen 1,

Tel: 07662/27 250,

Mi-Sa 18-24, So 12-14





