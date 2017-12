1., „SCHELLHORNS GENERATIONENKOCHBUCH“

Ganz neu am Markt und mit dem extra Sympathie-Bonus: Drei Generationen Schellhorn stellen ihre – völlig unterschiedlichen – (Pongauer) Rezepte vor.



5622 Goldegg, Hofmark 8,

Tel: 06415/81 370,

Do-Di 11.30-14, 18.30-21.30,

www.derseehof.at



2., „WOLF“

Jürgen Wolf eröffnete vor sechs Jahren sein wunderbares Gasthaus auf der Wieden, nun brachte er sein erstes Kochbuch heraus: Wiener Küche mit kreativem Pfiff, viele Innereien-Rezepte.



Wien 4, Rienößlg. 17,

Tel: 01/581 15 44,

Di-Fr 12-14, ab 17, Sa ab 17,

www.gasthauswolf.at



3., „KONSTANTIN FILIPPOU“

Vor einem Jahr erschien das Kochbuch eines der derzeit interessantesten

Köche des Landes: Konstantin Filippou. Tolle Essays, fantastische Fotos, ein Kochbuch-Kunstwerk.



Wien 1, Dominikanerbastei 17,

Tel: 01/512 22 29,

Mo-Fr 12-15, 18.30-24,

www.konstantinfilippou.com



4., „MEINE SÜDSTEIERMARK“

Gerhard Fuchs schrieb sein Kochbuch schon vor zwei Jahren. Jetzt verpackte er es mit einer Flasche Wein, Geschirr und Besteck in eine extra-luxuriöse „Dotter-Raviolo“-Kiste.



8461 Ehrenhausen,

Tel: 03453/22 291,

Wirtshaus Mi-So 11.30-21,

Restaurant auf Vorreservierung,

www.dieweinbank.at



5., PRATO, BAROCK & CO

Nathalie Pernstich (Kochbuchhandlung Babettes) empfiehlt noch Chr. Wagner: „Die Prato“; Maier-Bruck: „Vom Essen auf dem Lande“; Bittermann, Puschnig: „Barockes Kochen“.



Wien 4, Schleifmühlg. 17,

Tel: 01/585 51 65,

Mo-Fr 10-19, Sa 10.30-17,

www.babettes.at



florian.holzer@kurier.at