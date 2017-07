1., IKARUS

Seit Jahren der absolute Spitzenreiter in Salzburgs Top-Gastronomie. Bei Mateschitz’ Flugzeugmuseum Hangar 7, pure Perfektion und glamouröse Gastköche, diesmal Daniel Boulud aus New York.



5020 Salzburg, Wilhelm-Spazier-Str. 7a,

Tel: 0662/2197-0,

Mo-So 12-14, 19-22,

www.hangar-7.com



2., SENNS RESTAURANT

Der Aufsteiger in Salzburg: Vor einigen Jahren von Kitzbühel ins Salzburger Gusswerk übersiedelt, seither kocht Andreas Senn hier seine extra-kreative, auch optisch sehr eindrucksvolle Küche.



5020 Salzburg, Söllheimerstr. 16/Gusswerk, Objekt 16,

Tel: 0664/454 02 32,

Di-Fr 12-15, Di-Sa 18.30-24,

www.senns.restaurant



3., ESSZIMMER

Gut etabliert, aber immer noch absolute Top-Klasse. Andreas Kaiblinger liefert hier seine feingliedrige, leichtfüßige Kreativküche im modernen Rahmen, die Weinbegleitung ist absolut top.



5020 Salzburg, Müllner Hauptstr. 33,

Tel: 0662/870 899,

Di-Sa 12-14, 18.30-21.30 (Aug. auch Mo Abend),

www.esszimmer.at



4., PARADOXON

Stefan Brandtner übergab das Lokal vergangenes Jahr an seinen Küchenchef Martin Kilga, der sorgt nun weiterhin für unkonventionelle Top-Küche. Das „entspannteste’’ unter den Top-Lokalen.



5020 Salzburg, Zugallistr. 7,

Tel: 0664/16 16 191,

Sa 10-14, Di-Sa 18-24 (Aug. auch Mo),

www.restaurant-paradoxon.com



5., CARPE DIEM

Die zentralste Top-Adresse in Salzburg. Nach wie vor kocht das Team um Franz Fuiko hier im ersten Stock eine Gourmetküche mit allen Schikanen. Die Bar im Erdgeschoß ist auch fein.



5020 Getreideg. 50,

Tel: 0662/848 800,

Mo-So 8.30-24,

www.carpediem.com/finestfingerfood



