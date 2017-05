1., KLOSTERGASTHAUS THALLERN

Der Inbegriff des Ausflugsgasthauses südlich von Wien: prächtiger Kastanien-Gastgarten, Wintergarten, gutbürgerliche bis verfeinerte Küche, Wein aus eigenem Weingut.



2352 Thallern 2,

Tel: 02236/533 26,

Mo-So 11-23,

www.klostergasthaus-thallern.at



2., ZUM GOLDENEN BRÜNDL

Ein hervorragendes Gasthaus mit einem nahezu magisch schönen Gastgarten mitten im Oberrohrbacher Wald. Achtung, Navigationssysteme irren sich hier gerne.



2105 Oberrohrbach, Waldstr. 125,

Tel: 02266/804 95,

Do, Fr 11-15, 18-23, Sa 11-23, So, Fei 11-17,

www.goldenesbruendl.at



3., LANDGASTHOF SCHICKH

Ein Klassiker mit traumhaftem Garten, einem Wintergarten, falls es dann doch regnet, und einer großartig gutbürgerlichen Küche, wie man sie an so einem Ort schätzt.



3511 Furth bei Göttweig, Avastr. 2,

Tel: 02736/72 18,

Mo, Di, Fr 11.30-14.30, 18-21.30, Sa, So, Fei 11.30-21,

www.schickh.at



4., TUTTENDÖRFL

Wirklich schöne Gastgärten direkt an der Donau sind ja leider selten, das hier ist definitiv einer der prächtigsten. Auch gekocht wird sehr anständig, Nachteil: Am Sonntag ist leider zu.



2100 Korneuburg, Tuttendörfl 6,

Tel: 02262/724 85,

Di-Sa 10-24,

www.tuttendoerfl.com



5., MEIEREI GAADEN

Die Meierei in Gaaden besteht fast nur aus diesem wunderschönen Gastgarten mit traumhaftem Wienerwald-Blick, also eine Schönwetter-Angelegenheit. Gute Küche, feine Jause.



2531 Gaaden, Anningerstr. 5,

Tel: 02237/81 43,

Fr 15-20, Sa, So, Fei 10-20,

www.meierei-gaaden.at



