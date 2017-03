1., GOLDFISCH

Seit etwas mehr als einem Jahr im Rennen und von Anfang an eine tolle Performance: bezauberndes Fisch-Bistro mit angeschlossenem Fischhandel und kleiner Vinothek.



Wien 8, Lerchenfelder Str. 16,

Tel: 0664/254 95 96,

Di-Do 9.30-19, Fr 9.30-22, Sa 9.30-15,

www.goldfisch.wien



2., UMAR

Der Fischlokal-Klassiker und die beste Fisch-Adresse am Naschmarkt. Klassisch gegrillte und gebratene Top-Fische (vieles davon Wildfang!) aus den besten Gewässern, großartige Stimmung.



Wien 6, Naschmarkt 38-39,

Tel: 01/587 04 56,

Mo-Sa 11-24,

www.umarfisch.at



3., AIBLER’S NAPOLEONWALD

Ein besonderer Fall: Dieses bezaubernde, einigermaßen konservative Restaurant gehört zum besten Fischhandel des Landes, dementsprechend gut ist die Ware.



Wien 13, Jaunerstr. 5,

Tel: 01/888 31 62,

Do-Mo 11-23,

www.napoleonwald.at



4., VIKAS

Früher war hier das „Salut“, eine der besten und ältesten französischen Adressen Wiens, seit drei Jahren findet man hier eines des besten Fisch-Restaurants in Wiens Innenstadt.



Wien 1, Wildpretmarkt 3,

Tel: 01/532 21 93,

Mo-So 12-24,

www.vikas.at



5., TONI’S KULINARIUM 7

Ganz besonders charmanter Ort: Ante Toni Bjelancic stammt aus einer dalmatinischen Fischer-Familie, wurde Top-Koch in London, kam dann nach Wien. Fisch direkt aus Kroatien.



Wien 7, Sigmundsg. 1,

Tel: 01/522 05 30,

Di-Sa 17-24, So 11-22,

www.kulinarium7.com



florian.holzer@kurier.at