1., HEINZLE

Das elegante Restaurant mit der Terrasse direkt an der Donau spezialisierte sich schon früh auf das Thema Fisch und Meeresfrüchte. Heute gilt es (neben dem Loibnerhof) als die absolut erste Fisch-Adresse in der Wachau.

3610 Weißenkirchen, Wachaustr. 280,

Tel. 02715/22 31,

Mi-Sa 11.30-21, So 11.30-19,

www.heinzle.at

2., HASLAUERHOF

Roland Lukesch kocht in seinem stimmungsvollen Restaurant mit schönem Blick in die Au zwar auch anderes als Fisch. Aber niemand weiß mit den Wildfang-Weißfischen (Karausche, Laube & Co) besser umzugehen als er.

2402 Haslau-Maria Ellend, Hauptstr. 17,

Tel 02232/802 21,

Mo-So 11-23,

www.haslauerhof.at

3., HUMERS UFERHAUS

Der Donau-Klassiker und wahrscheinlich eine der besten Adressen des Landes, wenn’s um den Karpfen geht. Der muss auch nicht immer nur „serbisch“ oder mit Knoblauch zubereitet werden, wie hier bewiesen wird.

2304 Orth an der Donau, Uferstr. 20,

Tel. 0664/180 03 22,

Do-Mo 11.30-21.30,

www.uferhaus.at

4., MÜHLSTEINSTUBE

Ein liebreizendes, kleines Gasthaus in einer uralten Mühle. Das Interessante dabei: Gut Dornau, einer der fraglos besten Fischzüchter des Landes, ist gleich daneben und liefert die Zutaten für die ansprechende Küche.

2544 Leobersdorf, Dornau 3,

Tel. 0664/860 15 37,

Do 17-22.30, Fr, Sa 12-22.30, So 12-15,

www.muehlsteinstube.at

5., VARGA

Fisch aus dem Neusiedlersee haben zwar viele auf der Karte. Aber nur die Familie Varga fängt als einer der letzten Fischer am See ihre Karpfen, Zander, Wels, Aal & Co mit Netzen, Angeln und Reusen selbst. Und: Eigenbauwein gibt’s auch.

7122 Gols, Untere Hauptstr. 123,

Tel. 02173/22 31,

ab 8.3. Mi-So 11-14.30, 17-21,

www.varga.co.at

