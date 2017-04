1., ZUR DANKBARKEIT

Rund um Wallern im burgenländischen Seewinkel sprießt das Edel-Gemüse, dass es nur so eine Freude ist. Und im Gasthaus zur Dankbarkeit wird damit wunderbar gekocht.



7141 Podersdorf am See, Hauptstr. 39,

Tel: 02177/22 23,

Do, Fr 11.30-14, 18-21, Sa, So, Fei 11.30-21,

www.dankbarkeit.at



2., GASTHAUS TRAUBE

Der Lavanttaler Spargel-Anbau boomt seit vielen Jahren. Und im traumhaft schönen Gasthof von Familie Poppmeier am Stifts-Berg von St. Paul wird er exzellent zubereitet.



9470 St. Paul im Lavanttal, Hauptstr. 4,

Tel: 04357/20 87,

Di-Sa 8-24, So 8-14,

www.poppmeier.co.at



3., RAUCH-HOF

Auch die Steiermark ist Spargelland, zumindest die Felder von Willi und Karin Rauch bei Stainz sind es. Zu selbst gezüchteten Forellen gibt’s hier den selbst geernteten Spargel, top!



8510 Marhof, Wald-Süd 21,

Tel: 03463/2882,

Do-So 12-14.30, Mi-So 18-21.30,

www.rauch-hof.at



4., WEYDNER WIRTSHAUS

Wirklich gutes Wirtshaus im Marchfeld: 2010 neu übernommen, aufwendig renoviert, seit drei Jahren bodenständig-kreativ bekocht.



2295 Oberweiden, Schönfelder Str. 2,

Tel: 02284/20 153,

Mi-Fr 9-13.30, Mi, Do 16-22, Fr 16-24, Sa 10-24, So 10-17,

www.weydner-wirtshaus.at



5., LANDGASTHOF DIEPLINGER

In Oberösterreich hat der Puppinger Spargel Kult-Status. Zu Recht! Und hier wird er direkt neben einer kleinen Marina an der Donau knackfrisch vom Feld zubereitet.



4070 Pupping bei Eferding, Brandstatt 4,

Tel: 07272/2324,

Fr-Mi ab 10,

www.langmayr.at



[email protected]