1., IKI

So stellt man sich Essen beim Bahnhof heute vor: leicht, modern, rasch, japanisch-kalifornisch inspiriert und wahnsinnig gut. Das beste Essen im Wiener Bahnhofsviertel, aber leider nur wochentags.



Wien 10, Am Belvedere 1,

Tel: 01/050 100-136 00,

Mo-Fr 11-22.30,

www.iki-restaurant.at



2., WEISERHOF

Den Weiserhof hatten wir hier unlängst schon: Eines der besten Wirtshäuser Salzburgs mit grandioser, urtümlicher Küche nach uralten Rezepten, und das gleich ums Eck vom Bahnhof!



5020 Salzburg, Weiserhofstr. 4,

Tel: 0662/872 267,

Mo-Fr 11-23,

www.weiserhof.at



3., DER RINGSMUTH

Nur einen halben Steinwurf vom Wiener Hauptbahnhof entfernt und außerdem eines der besten Lokale in ganz Favoriten: Gutbürgerliche Küche mit einem erfrischenden Schuss Kreativität.



Wien 10, Johanniterg. 1,

Tel: 01/603 18 35,

Di-Sa 10.30-23, So, Fei 10.30-16,

www.der-ringsmuth.at



4., AUERHAHN

Der Klassiker, nur wenige Geh-Minuten vom Salzburger Bahnhof entfernt. Hier wird österreichische/ salzburgerische und mediterrane (Fisch, Meeresfrüchte!) Küche auf hohem Niveau zelebriert.



5020 Salzburg, Bahnhofstr. 15,

Tel: 0662/451 052,

Mi-So 11.30-13.30, Mi-Sa 17.30-21.30,

www.auerhahn-salzburg.at



5., ESSIG’S

Ein Ein-Kilometer-Spaziergang, der sich absolut lohnt: Das Essig’s ist eine der köstlichsten Adressen von Linz und erfreulicherweise nah am Bahnhof. Leider abends und an Wochenenden geschlossen.



4020 Linz, Niederreithstr. 35b,

Tel: 02732/770 193,

Di-Fr 11-21,

www.essigs.at



