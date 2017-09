1., DAS WOLF

Das Nachfolgelokal des „Neue österreichische Küche“-Klassikers „Zum Roten Wolf“: modernes Outfit, leichte, mediterrane Küche, viel Fisch. Und am Donnerstag wird gegrillt.



3425 Langenlebarn,

Tel: 02272/62 567,

Do-Sa 11.30-15, Mi-Sa 17.30-23, So 11.30-23,

www.daswolf.restaurant



2., ROSENBAUCHS

Ein klassisches, ländliches Bahnhofslokal, das die Zwillingsbrüder Rosenbauch einerseits zum Gourmet-Restaurant, andererseits zum großartigen Landgasthaus machten. Beides super.



2483 Ebreichsdorf, Re. Bahnzeile 9,

Tel: 02254/723 38,

Mi-Sa 11-15, 17.30-23, So, Fei 11-23,

www.rosenbauchs.at



3., VINZENZ PAULI

Man kann das charmante Szene-Lokal einfacher erreichen als mit der Traisental-Bahn. Aber wie auch immer, sowohl Bodenständiges als auch moderne Gemüseküche sind top.



3100 St. Pölten, Alte Reichsstr. 11,

Tel: 0650/620 20 77,

Di-Sa 17-24, So 11.30-15,

www.vinzenzpauli.at



4., PUCHEGGER WIRT

Das bis 1954 „Zum Touristen“ genannte Bahnhofsrestaurant wuchs und veränderte sich mit der Zeit. Heute ist der Puchegger ein beliebtes Familien-Restaurant, Brot wird selbst gebacken.



2722 Winzendorf, Bahnhofspl. 86,

Tel: 02638/222 24,

Mi-So, Fei 11.30-14, Mi-Sa 17-21,

www.puchegger.at



5., ASSL

Das Restaurant Assl und der Götzendorfer Bahnhof liegen zwar fernab vom Ort, hier auszusteigen lohnt aber: modern interpretierte Traditionsküche mit internationalem Einschlag, Gastgarten.



2434 Götzendorf/Leitha, Margarethnerstr. 3,

Tel: 02169/23 67,

Do, Fr 10-14.30, 17.30-23, Sa, So 10-23,

www.assl.at



