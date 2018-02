1., YOHM

Das Yohm ist eines der besten „modernen“ Asia-Restaurants in Wien. Noch bis 28. Februar wird ein Fest-Menü angeboten, das man vier- oder sechsgängig wählen kann. Auch mit (japanischem) Sake.

Wien 1, Peterspl. 3,

Tel. 01/533 29 00,

Mo-Sa 12-24, So, Fei 16-22,

www.yohm.at



2., ON

ON Das ON ist das perfekte Beispiel, wie kreativ und

offen die chinesische Küche sein kann. In entspannter Szenelokal-Atmosphäre gibt’s hier köstliche chinesische Kreativküche mit europäischem Einfluss.

Wien 5, Wehrg. 8,

Tel. 01/585 49 00,

Mo-Sa, Fei 12-24, So 12-22.30,

www.restaurant-on.at



3., SICHUAN

Es mag elaboriertere Chinarestaurants geben (Goldene Zeiten, Mister Xiao oder Chinarestaurant No. 27), aber nirgendwo ist die Atmosphäre besser als hier in der Donau-Pagode. Große Portionen!

Wien 22, Arbeiterstrandbadstr. 122, Tel. 01/263 37 13,

Mo-Fr 11-14.30, 17.30-23, Sa, So, Fei 11-23,

www.sichuan.at



4., KÜCHE 18

Einer der sehr interessanten Newcomer in der Chinarestaurant-Szene: Sun Li Wei sorgt hier für extra-authentische Küche aus Chinas Südosten. Sehr exotische Karte, tolle Aromen, frisches Design.

Wien 9, Währinger Str. 18,

Tel. 01/968 31 55,

Mo-So 12-23,

www.kueche18.at



5., ZHONG XIN

Und wo essen die Chinesen? Etwa im „Ostwind“ oder natürlich hier, im früheren Lokal des China-Zentrums. Hände weg von Sushi & Curry, besser die Originale wählen. Je exotischer, desto toller.

Wien 6, Linke Wienzeile 44,

Tel. 0800/400 172 212,

Mo-So 11-22,

www.chinazentrum-naschmarkt.at



florian.holzer@kurier.at