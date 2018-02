1., LURGBAUER

Schlechte Nachricht gleich am Anfang: Das wahrscheinlich romantischste Restaurant des ganzen Landes hat am Mittwoch zu. Dafür während der Öffnungszeiten: Wunderbares Essen, kreativ oder klassisch, aus den Produkten der eigenen Landwirtschaft, traumhafter Ausblick, top Atmosphäre, Zimmer!



8630 St. Sebastian, Lurg 1,

Tel: 03882/37 18,

Fr, Sa 12-14, ab 18, So 12-15,

www.lurgbauer.at



2., STARCKE HAUS

Graz ist reich an romantischen Orten und das pittoreske Starcke Haus am Hang des Schlossbergs ist der romantischste von allen. Am Valentinstag gibt’s ein spezielles Menü, vier- oder sechsgängig, und weil der Andrang groß ist, hat der Ticket-Verkauf schon begonnen. Beeilen!



8010 Graz, Schlossberg 4,

Tel: 0316/83 43 00,

Valentinstags-Tickets ab 9.2. vor Ort oder gegen Vorauskasse erhältlich,

www.starcke.at



3., ZUM FINSTEREN STERN

Quasi der Romantik-Geheimtipp: In diesem geschmackvoll gestalteten Gewölbe-Lokal im Palais Collalto stimmt einfach alles: kleine Karte mit feiner, individueller, mediterraner Küche, wunderbare Atmosphäre, hervorragende Weine, herzlicher Service. Ein guter Ort, um verliebt zu sein.



Wien 1, Schulhof 8,

Tel: 01/535 21 00,

Di-Fr 11.30-14, Di-Sa 18-24,

www.zumfinsterenstern.at



4., STEIRERSTÖCKL

Es muss nicht unbedingt hüfthoch der Schnee liegen, um hier gemütliche Hütten-Stimmung aufkommen zu lassen. Urige Holzstuben, deftige steirische Küche, die aus den Produkten der eigenen Landwirtschaft am Reinischkogel in der Weststeiermark zubereitet wird. Ein Romantik-BlueChip.



Wien 18, Pötzleinsdorfer Str. 127,

Tel: 01/440 49 43,

Mi-So 11.30-24,

www.steirerstoeckl.at



5., ZU EBENER ERDE UND ERSTER STOCK

Eines der ältesten Häuser am lieblichen Spittelberg. Im Erdgeschoß ein Mini-Beisl, über eine enge Treppe erreicht man im ersten Stock eine Art Puppenstuben-Restaurant. Geboten wird gutbürgerliche Wiener Küche – absolut liebenswert, zweifellos eine sehr besondere Location.



Wien 7, Burgg. 13,

Tel: 01/523 62 54,

Mo-Fr 12-22.30,

www.zu-ebener-erde-und-erster-stock.at



6., DAS SCHICK

Obwohl es sich hier um ein Hotel-Restaurant handelt, ist das Lokal dennoch klein, intim und beschaulich. Und dann ist da vor allem dieser Ausblick vom 12. Stock über die abendliche Stadt – Romantik-Booster! Gekocht wird hier mit großer Ambition eine österreichisch-spanische Fusionsküche, die über-

raschen kann!



Wien 1, Parkring 12,

Tel: 01/514 80-417,

Mo-Fr 12-15, Mo-So 18-22.30,

www.das-schick.at



7., SHANGHAI TAN

Diese chinesische Designer-Bar ist das Richtige für Experimentierfreudige. Man sitzt oder liegt in semi-transparenten Kojen und isst Sushi, Sate-Spieße, Wan Tan & Co. Vielleicht nicht unbedingt das Richtige für die Goldene Hochzeit, aber wenn die Liebe frisch ist, dann passt’s absolut.



Wien 6, Gumpendorfer Str. 9,

Tel: 01/585 49 88,

Mo-Sa 18-1,

www.shanghaitan.at



8., RESTAURANT 1070

Und noch einmal Spittelberg: Das 1070 ist eines der winzigsten und intimsten Restaurants der Stadt. Speisekarte gibt’s keine, stattdessen wird eine mediterran gehaltene Köstlichkeit nach der anderen aus der Küche geschickt (Abneigungen bespricht man vorher), bis man „Stopp“ sagt.



Wien 7, Gutenbergg. 28,

Tel: 0676/566 17 74,

Mo-Fr 12-1, Sa, So, Fei 17-1,

www.restaurant-1070.com



9., ANTON’S TAFEL

Wesentlicher Romantik-Nachteil: Das kleine Lokal im hinteren Bereich des Ober-St.-Veiter Eissalons hat am Mittwochabend nicht geöffnet. Von Donnerstag bis Samstag dafür aber umso romantischer, nur ganz wenige Tische, nur ein kleines, meisterlich gekochtes Menü, alles sehr intim.



Wien 13, Hietzinger Hauptstr. 174,

Tel: 01/876 24 85,

Do-Sa 18-22,

www.facebook.com/antonstafel/



10., SCHLOSS CONCORDIA

Die Location könnte aus einem Märchenfilm stammen, beleuchtet wird die Säulenhalle ausschließlich mit Kerzen. Die exzentrischen Kreativ-Schnitzel sind vielleicht nicht gerade das klassische Candlelight-Programm, aber zum Glück gibt’s ja auch Alternativen aus der gutbürgerlichen Küche.



Wien 11, Simmeringer Hauptstr. 283,

Tel: 01/769 88 88,

So-Do 11-23, Fr, Sa 11-24,

www.concordia-schloessl.at



florian.holzer@kurier.at