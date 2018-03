1., TIAN

Von „Fasten“ im klassischen Sinn kann man bei diesem Gourmet-Restaurant wohl nicht sprechen. Doch auch, wenn man’s kaum bemerkt: Das „Tian“ ist 100% vegetarisch und einer der besten Beweise, wie toll Veggie schmecken kann.



Wien 1, Himmelpfortg. 23,

Tel: 01/890 46 65,

Di-Sa, Fei 12-14, 17.45-21,

www.tian-vienna.com



2., ONIRIQ

Nachdem das „Chez Nico“, eines der besten vegetarischen Lokale Österreichs, vor einiger Zeit schloss, übernahm Top-Koch Christoph Bickel das kleine Lokal. Es gibt zwar auch Fleisch, Kreativ-Vegetarisches ist aber nach wie vor Schwerpunkt.



6020 Innsbruck, Maria-Theresien-Str. 49,

Tel: 0650/451 06 24,

Mo-Sa 18-24,

www.oniriq.at



3., MIAVIA

Ein neues Restaurant in einer neuen City-Wellness & Beauty-Oase (Foto o.): Alles ist bio, alles saisonal, kein Schwein, kein Rind und eine Speisekarte, die sämtliche modernen Ernährungs-Philosophien abdeckt, von Paleo über raw bis vegan.



Wien 3, Landstraßer Hauptstr. 14-16,

Tel: 01/710 60 36,

Mo-Fr 8-21, Sa 10.30-21,

www.miavia.com



4., KAUFMANN & KAUFMANN

Bekannt als eines der besten mediterranen Restaurants im Lande und eine der ersten Adressen Kärntens, fokussiert man sich hier zunehmend auf vegetarische, vegane, Laktose- und Gluten-freie Küche. Interessant!



9500 Villach, Dietrichsteing. 5,

Tel: 04242/258 71,

Di-Sa 11.30-14, ab 18,

www.kauf-mann.com



5., STEINTHAL

Ein besonders köstliches Beispiel für sinnvollen Verzicht: Hier gibt’s kein Rind- und kein Schweinefleisch, dafür umso kreativere, witzigere, überraschendere Fisch- und Gemüseküche. Alle Zutaten stammen aus der unmittelbaren Umgebung.



Wien 6, Aegidig. 15,

Tel: 01/595 26 16,

Mo-Fr 18-23,

www.steinthal.at



6., DELI BLUEM

Ein veganes Lokal, wie man es sich durchaus häufiger wünschen würde. Auf den erhobenen Zeigefinger wird verzichtet, nicht aber auf guten Geschmack, interessante Kombinationen und hübsche Optik. Ein freundlich-frisches Lokalkonzept.



Wien 8, Hamerlingpl. 2,

Tel: 01/890 04 49,

Mo-Fr 8-19, Sa, So, Fei 9-18,

www.delibluem.com



7., GASTHAUS ZUM WOHL

Ein Lokal, das nur auf den ersten Blick wie ein normales Szenebeisl wirkt – hier wird nämlich gänzlich Laktose- und Glutenfrei gekocht. Und zwar auch heimische Klassiker wie Wiener Schnitzel und Paprikahendl mit Butternockerln.



Wien 6, Stumperg. 61,

Tel: 01/595 31 66,

Mo-Sa 11.30-23,

www.zumwohl-gastro.com



8., SIMPLY RAW BAKERY

Diese hübsche, kleine Konditorei könnte man tatsächlich als ein bisschen extrem bezeichnen: Nichts (außer dem Kaffee) wird über 42°C erhitzt („raw“), alles ist bio und vegan, Ei, Mehl, Milch und Zucker haben Hausverbot. Trotzdem gut!



Wien 1, Drahtg. 2,

Tel: 0677/62 46 91 24,

Mo-Sa 9-18,

www.simplyrawbakery.at



9., ALLERGIKER-CAFÉ

Der Name klingt zwar nicht sehr verlockend, das Allergiker-Café zählt dennoch zu den Standard-Adressen der Wiener Fasten-Szene: Gebacken wird ohne Gluten, Laktose, Nüsse und Soja, fallweise auch histaminfrei und ohne Ei.



Wien 4, Wiedner Hauptstr. 35,

Tel: 0699/17 08 10 08,

Di-Fr 9.30-19, Sa 10-16,

www.allergikercafe.at



10., SWING KITCHEN

Und ob man’s glaubt oder nicht, aber auch beim Burger-Schmaus kann man auf der veganen Seite bleiben. Die Wiener Veggie-Burger-Kette hat mittlerweile schon sechs Filialen in drei Bundesländern. Mäcki kann sich warm anziehen ....



Wien 7, Schottenfeldg. 3,

Mo-So 11-22,

www.swingkitchen.com



florian.holzer@kurier.at