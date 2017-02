Würstel ist nicht Würstel – das zeigte die hohe Beteiligung an der Falstaff-Abstimmung über den beliebtesten Würstelstand Wiens. Mehr als 8600 Leser beteiligten sich an der Wahl: Der Klassiker im Herzen von Wien hat sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den Vorjahressieger Zum scharfen René durchgesetzt.

Foto: KURIER/Franz Gruber Überraschend: Der populäre Würstelstand Bitzinger bei der Albertina wurde auf den vierten Platz verwiesen. Den ersten Platz holte sich der ebenso bekannte Würstelstand Am Hohen Markt und verwies den Falstaff-Vorjahressieger Zum scharfen René auf den zweiten Platz. Würstelstand Leo konnte sich den dritten Platz sichern – der einzige Außenseiter, der sich nicht in der Wiener Innenstadt befindet.

Top 10 Würstelstände in Wien

1. Am Hohen Markt, 1010 Wien

2. Scharfer René, 1010 Wien

3. Leo, 1190 Wien

4. Bitzinger bei der Albertina, 1010 Wien

5. Ernst-Happel-Stadion, 1020 Wien

6. Alles Walzer, alles Wurst, 1100 Wien

7. Zum kleinen Sacher, 1030 Wien

8. Kaiserzeit, 1020 Wien

9. Am Südtiroler Platz, 1040 Wien

10. Würstelbox, 1050 Wien