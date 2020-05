Fakten zu Thanksgiving

Denn zu Thanksgiving reisen die amerikanischen Söhne und Töchter, Nichten und Neffen, Enkel und Enkelinnen zu den Altvorderen. Der Grund mag darin liegen, dass ein Turkey kein Essen für einen intimen Personenkreis ist. Truthähne reichen für acht bis zehn Esser. Und es wird garantiert noch etwas übrig bleiben.

Wie auch der seltsame, kulinarisch schwer verwertbare 31. Oktober, genannt Halloween, erfreut sich auch Thanksgiving in unseren Breiten zunehmender Beliebtheit. Dem kann man einerseits mit Gejammer um die Hegemonie der amerikanischen Kultur begegnen, oder aber mit der Frage: Wie mache ich den Truthahn, wo kriege ich ihn her und vor allem: Was trinke ich dazu?

Wir machen Letzteres und begegnen am Weg zu einem schönen Thanksgiving-Fest gleich dem beliebten Vorurteil, dass Truthahn trocken wäre. Das kann passieren, wenn er schlecht gebraten wurde. Im Prinzip ist dieser große Vogel ähnlich zu behandeln wie eine Gans. Man muss sich also richtig Zeit nehmen, eventuell mit Thermometern arbeiten, sicher aber während des Großteils der Bratzeit die empfindlichen und schneller garenden Brüste mit Folie abdecken. Erst am Schluss wird diese entfernt, die Haut noch einmal per Grill oder Salamander geknuspert. Dann folgt eine knappe halbe Stunde in der Wärme, in der sich der große Braten entspannt.

Bevor der Vogel sich im Backrohr, das eher überdimensionales Fassungsvermögen haben sollte, aromatisch entfaltet, wird die Haut und alles andere mit Salz, Cayennepfeffer, Kreuzkümmel und Salbei eingerieben, welche vorher vermischt wurden. Die Wahl der Gewürze ist natürlich Geschmackssache. Warum nicht auch ungarisches Paprikapulver verwenden?

Bevor der Truthahn in den Ofen wandert, braucht es allerdings ein wenig chirurgisches Geschick. Denn ein Teil der Knochen, genauer gesagt der Brustkorb, muss entfernt werden. So kann man den Vogel aufklappen, ordentlich mit Fülle versehen und hernach mit Farn zunähen. Natürlich könnten Sie auf das Entfernen der Brustkorbknochen auch verzichten – sieht dann nicht so gut aus, wenn Sie den Truthahn vor den Gästen aufschneiden. Besser noch, Sie haben einen Fleischhauer, der Ihnen hohe Umsätze verdankt, und lassen diesen das mit den Knochen besorgen.

Die ewig wiederkehrende Frage nach dem passenden Wein, sie muss noch beantwortet werden. Zum Turkey passen auf keinen Fall säurebetonte, so genannte "resche" Weißweine, also weder steirischer Junger und auch kein Staubiger, falls noch eine Flasche in einer Ecke schlummern sollte. Was zum Truthahn passt, sind Weine mit Ausdruck, aber auch nicht zu viel Erdenschwere. Orange Wines wären etwas, oder kräftige Veltliner von Bernhard Ott oder vom Weinrieder, Rieslinge auch von Bründlmayer oder von Schloss Gobelsburg. Rotwein, aber eher in Richtung Burgunder, ist auch nicht verkehrt.