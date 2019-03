Endlich dritter Michelin-Stern für ein österreichisches Lokal

Im Vorfeld wurde gemunkelt, jetzt ist es fix: Juan Amador, deutscher Spitzenkoch mit spanischen Wurzeln, wird mit seinem Döblinger Restaurant Amador mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Die Freude ist groß, die Überraschung relativ: Insider hatten auf Amador getippt und waren zugleich sicher, dass es für den ewigen Favoriten, das kulinarische Hochamt Steirereck, auch diesmal bei „nur“ zwei Sternen bleiben werde (kleiner Trost: Auch Schriftsteller Philip Roth hat nie den Nobelpreis bekommen).

Am Mittwoch wurde diese Prophezeiung bei der Vorstellung des Guide Michelin Main Cities of Europe bestätigt.

Für Österreich ist der dritte Stern eine Premiere, für Amador selbst nicht. Bereits seinem Restaurant Amador in Frankfurt wurden 2008 drei Michelin-Sterne verliehen. 2016 eröffnete der mehrfach Ausgezeichnete sein Amador in Wien-Döbling, das mit zwei Michelin Sternen geehrt wurde. Seit 2018 ist das Lokal an der Grinzinger Straße Mitglied der exklusiven Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux.