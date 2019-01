Hühnerbrühe: Eine Suppe – viele Geheimnisse

Kraftbrühen haben in vielen Nationen Tradition – Österreich zählte immer schon als Land der Suppen. „Die Suppe war und ist in der österreichischen Küche so essenziell, dass es lohnt, der Sache auf den Grund zu gehen. Liebe ist immer verräterisch. Und die Liebe zur Suppe verrät uns einige Geheimnisse nicht nur der österreichischen Küche, sondern des Österreichers selbst“, heißt es etwa im Sacher-Kochbuch. Im 18. Jahrhundert sagte man Suppen nach, dass sie imstande wären, den Körper zu „restaurieren“. Die k. u. k. Hofküche war berühmt für ein spezielles Gebräu, das für den jährlichen Hofball zubereitet wurde. Für die Ballgäste kamen neben gigantischen Mengen an Schweinefleisch, Lammfleisch und Rindfleisch auch Rebhühner, Tauben sowie siebzig Suppenhühner in den Topf.

„Goldene Joich“ heißt die Hühnersuppe in der jüdischen Küche. „Dafür gibt es viele Rezepte, jede jüdische Frau behauptet, dass ihres das beste sei. Es handelt sich um ein Küchengeheimnis, das nicht weitergegeben wird“, erzählt Jenny Simanowitz, die die Hühnersuppe in ihrem Kabarett „Who’s Afraid of the Jewish Mother?“ thematisiert (Termine: happybusiness.at). Doch wo genau steckt die „Medizin“ im Huhn? „Mein Sohn behauptet, im Hühnerpopo“, lacht Simanowitz. Wie auch immer: Das „jüdische Penicillin“ gilt als Wundermittel.

Die Hühnersuppe ist also ein kulinarischer Weltstar, der je nach Land unterschiedlich interpretiert wird. In der arabischen Küche zum Beispiel mit Mandelrosinenreis, in Afrika mit Erdnussbutter. Das sagt Starkoch Yotam Ottolenghi: „Fast jede Kultur hat ihre eigene Interpretation der Hühnersuppe – gut so. Ist doch dieses Gericht eines der erfreulichsten auf dem ganzen Planeten.“