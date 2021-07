Durch dick und dünn

Wir sind mitten in der Spargelzeit. Überall blitzen die weißen (seltener die grünen) Stangen auf den Marktständen und den Speisenkarten hervor. Der größte österreichische Spargellieferant sind die Bauern aus dem Marchfeld. Die meisten von ihnen bringen gute Ware. Doch viele Köche und Feinesser schwören auf Alternativen.

Sie bevorzugen den Spargel aus dem Tullnerfeld. Oder schwärmen von den Spargeln aus dem burgenländischen Seewinkel.

Man begibt sich also auf die Probe. Einer der besten Seewinkler Spargelproduzzenten soll der Betrieb von Eva und Robert Michlits sein. Biospargel - natürlich. Ich muss um seiner habthaft zu werden nicht an den Neusiedlersee fahren. Einige ausgewählte Geschäfte führen ihn auch in Wien. Oder der kleine Gemüseladen Neubauer in der Perchtoldsdorfer Wienergasse, oft exzellent bestückt mit Gemüse und Spezialitäten aus Italien und Frankreich. Dort kaufe ich grünen Spargel vom Michlits , fast so dünn wie Schnittlauch.