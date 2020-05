Drei Sieger: Wiens beliebteste Kaffeehäuser

Mit 23.988 Klicks ist das Café Falk Lieblingscafé in den Bezirken 10 bis 23. Damit gewinnt in dieser Kategorie ein Außenseiter-Lokal, das in der ersten Woche noch nicht einmal unter den besten fünf war. Aber auch Wien-weit ist das Kaffeehaus in der Donaustadt am beliebtesten. Es erhielt drei Mal so viele Stimmen, wie die Gewinner der anderen zwei Kategorien zusammen.

„Ich freue mich so sehr, ich könnte glatt eine Träne rausdrücken“, sagt Falk, als er die KURIER-Urkunde entgegennimmt. „Die wird einen Ehrenplatz bekommen. Mit eigenem Scheinwerfer.“

Im Ottakringer Café Ritter ist man enttäuscht, kurz vor dem Ziel die Führung verloren zu haben. „Aber zumindest haben wir dem Falk den Sieg so schwer wie möglich gemacht“, sagt Claudia Breimaier, Schwester des Inhabers Peter Breimaier.

Für beide Kaffeehäuser wurde am Wochenende noch eifrig geklickt. Die Stammkunden schrieben sich gegenseitig SMS, um sich anzufeuern. „Die Menschen haben sich sogar mit Laptops bei uns im Café getroffen und gemeinsam abgestimmt“, erzählt Breimaier. Mit 22.602 Stimmen liegt der Zweitplatzierte immer noch weit vor den Gewinnern der anderen zwei Kategorien.