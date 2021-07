Top 5: Die besten Antipasti Österreichs

Die Farben, die Aromen, die Vielfalt – Antipasti sind der köstlichste Start in den Abend, den man sich nur vorstellen kann. Manchmal so gut, dass es gar keine Hauptspeise braucht. Und nirgendwo besser als hier:

1., SANTA CLARA

Unlängst an dieser Stelle fälschlicherweise als geschlossen vermerkt. Das Santa Clara wurde aber zum Glück nur renoviert. Gut so, denn das Brot wird hier selbst gebacken, der Lachs selbst gebeizt – und die Antipasti-Vitrine ist Schlaraffia pur!



8010 Graz, Bürgerg. 6,

Tel: 0316/811 822,

Di-Fr 17-22



2., CANTINA OSTERIA FRIULANA

Die urgemütliche Osteria von Toni Mimra hütet einen Schatz: die Antipast-Vitrine. Alles selbst gemacht, alles selbst eingelegt, gefüllt, alles original friulanisch, alles ganz wunderbar. Udine ist nah!



Wien 1, Bartensteing. 3,

Tel: 01/890 64 96,

Mo-Fr 16-23,

www.cantinafriulana.at



3., LA SALVIA

Das La Salvia ist nicht nur eines der stimmungsvollsten Platzerln am Yppenmarkt, hier kann man in istrische, friulanische Köstlichkeiten eintauchen. Schinken, Käse, Würste, saure Fischchen – wie am Meer.



Wien 16, Yppenpl./Weyprechtg.,

Tel: 01/236 72 27,

Di-Do 16-22, Fr 10-22, Sa 9-16 Uhr,

www.lasalvia.at



4., CRUDO & COTTO

Als „Alimentari di Gian Carlo“ war dieses Alimentari-Paradies absolut legendär – alles, was Italien zu bieten hatte, gab’s hier. Seit einiger Zeit wieder geöffnet, wunderbare Salate, Antipasti, Schinken, Käse.



Wien 19, Billrothstr. 41,

Tel: 0664/255 01 33,

Di-Fr 10-19, Sa 10-16 Uhr,

www.crudocotto.at



5., GREISSLEREI MILLSTATT

Mario Eggers Greißlerei macht den Millstätter See durchaus ein bisschen italienischer. Hier trifft man sich auf einen Kaffee oder ein paar kleine kalte und warme Köstlichkeiten. Geheimtipp!



9872 Millstatt, Kaiser Franz Josef-Str. 61,

Tel: 0699/124 77 065,

Mo-Sa 9-21,

www.facebook.com/greisslereimillstatt



florian.holzer@kurier.at