Deutscher Riesling stark im Kommen

Wenn Sie sich bei Ihren Freunden als ausgefuchster Weinkenner präsentieren wollen, servieren Sie Ihnen beim nächsten gemeinsamen Abendessen Riesling von der Mosel, der Saar oder aus Rheinhessen. Obwohl die Österreicher als Weinpatrioten bekannt sind, finden sich auf den Weinkarten unserer Restaurants immer öfter die knackig-fruchtig-mineralischen Rieslinge von den Nachbarn. Tastings mit deutschen Rieslingen sind bei Weinfreunden beliebt und besonders rasch ausgebucht. Die Namen Prüm, Dr. Loosen, Battenfeld-Spanier Diel oder Van Volxem gehören für Rieslingfreunde mittlerweile zu den Garanten für großes Trinkvergnügen. Um den guten Ruf des deutschen Rieslings war es allerdings nicht immer so gut bestellt.

„Die Liebfrauenmilch hat uns den Rest gegeben“, so formuliert es der deutsche Rieslingwinzer Ernst Loosen, dessen Weingut Dr. Loosen an der Mosel zu den berühmtesten Rieslingweingütern der Welt gehört. Die Liebfrauenmilch war ein halbsüßer Wein, der in den 70er Jahren tonnenweise und spottbillig den Markt für guten Riesling verdorben hatte. Massenprodukt von bescheidener Qualität. Das Weingut Dr. Loosen gehörte in den 80er Jahren zu den ersten in Deutschland, die es mit trocken ausgebauten, frischen Weinen versuchten. „Ich fuhr damals zu einem Importeur nach England und präsentierte ihm unsere trockenen Rieslinge. Er sagte: Ganz gut, aber was wir hier wollen, ist Liebfrauenmilch.“ Billig, austauschbar, gefällig. Mit der wachsenden Weinbildung der Deutschen, der Amerikaner und anderer hat sich der Markt für trocken ausgebaute Rieslinge aus Deutschland verändert. Heute zählen sie zu den gefragtesten Weinen der Welt. Das erinnert an früher.

Bei einer Rieslingverkostung in Steinbach am Attersee im vergangenen Sommer schwärmten die anwesenden Winzern von den Preisen vor hundert Jahren. Man möchte es kaum glauben: „Damals war Riesling der teuerste Wein im Restaurant. Er kostete viel mehr als zum Beispiel ein Bordeaux.“ Da hat sich viel verändert, könnte man sagen.

Die großen Bordeauxweine kosten heutzutage ein hundert- bis tausendfaches von den großen deutschen Rieslingen (obwohl die auch schon nicht mehr ganz billig sind). Doch müssen sich die deutschen Rieslingmacher keine ernsthaften Sorgen machen. Ernst Loosen, der kürzlich auf Schloss Esterhazy in Eisenstadt seine Weine verkosten ließ, die er an der Mosel, in der Pfalz, in Oregon und in Washington State produziert: „Die Amerikaner trinken zwar immer mehr ihre eigenen Weine. Doch für unsere Rieslinge findet sich dort ein enormes Potenzial.“

Was, wie schon gesagt, auch in Österreich der Fall ist. Nicht nur in den Restaurants mit den besten Weinkarten Österreichs, beispielsweise dem Wiener Steirereck, dem Palais Coburg, dem Taubenkobel, den Obauers oder den Restaurants am Arlberg sind die Rieslinge aus Deutschland Stammgäste. Die Moselweinee passen durch ihre leichte Restsüße auch hervorragend zu asiatisch inspirierten Gerichten und sind wegen ihres geringen Alkoholgehalts geradezu ideal passend zu den Trinkgewohnheiten unserer Zeit: leichte Weine mit Eleganz und Terroir.

Die Rebsorte fühlt sich besonders wohl auf steinigen Böden, zum Beispiel auf den Terrassen rund um die Mosel (oder auch die Donau), denn der Riesling kämpft gerne um Wasser und Nährstoffe, die er sich aus dem Boden saugt. In flachen Gärten wird er ebenfalls flach. Guter Riesling besticht durch seine Säure und den Duft nach frischem Marillen, in manchen Jahren ist es auch Pfirsich. Mit den Jahren der Alterung verschwindet der Frischeton und macht anderen Aromen Platz. Die in Österreich und im Elsass oft vorhandene und durchaus beabsichtigte Bothrytis (ein leichter Honigton, der bei Weinen auf Spätleseniveau nach ein oder zwei Jahren in der Flasche mit einem Petrolton ergänzt wird) findet man im deutschen Riesling nicht. „Wir arbeiten nur mit 100% gesundem Traubenmaterial“, sagt etwa Ernst Loosen. Die gesunden Trauben werden für die trockenen Weine verwendet, während die von Edelfäule (Bothrytis) befallenen für Prädikatsweine reserviert sind. So wird auf dem Weingut an der Mosel mit zwei Bottichen oder Kübeln geerntet. Schwarz für das gesunde Traubenmaterial, rot für die Ware, aus der einmal eine Auslese oder Trockenbeerenauslese werden soll.

