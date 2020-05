Der Extrem-Winzer Friedrich "Weinrieder" Rieder

Auch bei den Gebinden hat Friedrich Rieder seine Vorstellungen. Wie die großen Weine aus dem Burgund oder auch die Smaragde aus der Wachau kann er sich seine Rieslinge oder Veltliner nicht in schlanken Gläsern vorstellen, sondern besteht auf Bauchiges. "Diese Weine in keinen Gläsern, da sage ich immer zu den Leuten, das ist, wie wenn man Pavarotti in ein Besenkammerl gesperrt hätte und ihn dort singen lassen."

Wie er selbst gerne einräumt, ist Fritz Rieder kein Feind des gesprochenen Wortes. Er findet auch nach einigen Gläsern noch die richtigen.

"Einmal im Jahr einen Hit setzen, das ist es." Deshalb ließ Rieder nichts unversucht, Alexander Fankhauser nach Mistelbach zu holen. "Der hat anfangs gedacht, wir scherzen. Als wir dann gemeinsam mit dem Linde-Wirten Karl Polack nach Hochfügen gefahren sind, hat Fankhauser verstanden: Der Irre meint das ernst."

Fankhauser kombiniert Eier mit Speck und weißer Trüffel zur Grünen Veltliner Reserve, weil ein Gericht dieser Art einen Wein mit einer gewissen Schwere braucht. Zur Blutwurstgröstl-Waller-Kombination wird es dann ein Weißburgunder sein, ein ganz untypischer Weißburgunder 2008 aus der Riede Kugler, sehr spät gelesen.

Rieders Lieblingstier ist die Hummel, so er, ein Insekt, das aus rein aerodynamischen Gründen gar nicht fliegen könne, es aber doch täte, weil ihm die Aerodynamik gar nicht bekannt sei. So mache er seinen Wein. Immer im Gedanken an eines: "Das Scheitern gehört dazu."

Beim Lagler in der Wachau hat Fritz Rieder früher gearbeitet. Der gab ihm einen lebenswichtigen Rat mit auf den Weg: "Fritz, scheiß di net an. Mach's."

Weine, die weniger als ein Dreivierteljahr auf der Hefe gelegen sind, sind ihm ein Gräuel ebenso wie Leute, die im Leben auf Nummer Sicher gehen. "Das Brave", so der Weinrieder, "interessiert ihn nicht." Nun hat er mit den einen oder anderen Weinen sicher nicht den einfachsten Weg eingeschlagen, den Weg, den viele Weinviertler Winzer immer noch gehen. Im Weinviertel Weine von eher immenser Komplexität zu machen, die auch beträchtliches Reifepotenzial besitzen, das gehört hier nicht zur Norm. Keine Kritik, eine Feststellung.

Der nächste große Weinrieder-Event soll wieder Ende August kommenden Jahres stattfinden. Er wird extrem veranlagte Winzerkollegen (2013 war dies Hans Schwarz aus Andau), klassische Wachauer Vorbilder und eine Reihe von Sommeliers vereinigen, die sich durch Weinrieders Sortiment kosten.