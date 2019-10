Der Bäcker aus Traiskirchen: Brot, so dünn wie Papier

Dass in Traiskirchen ein talentierter Fladenbrot-Bäcker werkt, hat sich auch zu Barbara van Melle, Leiterin von Slow Food Wien, herumgesprochen. Sie engagierte den Vater von fünf Kindern, der einst in Dar’ā mit einem Geschäftspartner ein Unternehmen führte und Aufträge aus Dubai, Jordanien und dem Libanon erhielt, für vier Workshops in ihrem Brotback-Atelier.

Als anerkannter Flüchtling braucht Al Johmani keine eigene Beschäftigungsbewilligung.

Beide Termine waren binnen Stunden nur durch Verschicken des Newsletters ausgebucht. Bei einem Workshop feierte eine Braut mit ihren dreizehn Freunden in der Backstube ihren Polterabend. Auf dem Kursprogramm standen syrische Teigtaschen, die eingefroren wurden und von der Braut bei der Agape aufgetischt werden.