Delikate Einfachheit Bruschetta

Als die Etrusker das Land zwischen Rom und der Toskana zu erobern begannen, erfreuten sie sich bereits an dieser einfachen Mahlzeit. Sie schnitten das salzlose Brot (am besten ist es, wenn es einen Tag alt ist und etwas steif) in Scheiben und buken sie. Bevor das Brot erhitzt wurde, wurde es mit Knoblauch eingerieben oder auch belegt, dann kam etwas Olivenöl auf jede Brotscheibe. Nach Gewohnheit der Bauern sollte das Olivenöl eher jung sein, also erst vor kurzem gepresst. Zur Bruschetta trank man dann gerne ein Glas Wein. Frei nach dem Motto: "Das Brot vom letzten Tag, das Öl vom letzten Monat, der Wein vom letzten Jahr."

Wir wissen nun, dass gutes Olivenöl, extravergine und am besten aus Italien, eine wichtige Voraussetzung für richtig gute Bruschetta ist. Doch es gibt noch eine weitere Ingredienz, nämlich Tomaten, auf gut österreichisch: Paradeiser. Gerade jetzt sind sie am besten.

Die Paradeiser werden in Würfel geschnitten, mit Salz bestreut und mit Kräutern wie Oregano oder Basilikum gewürzt. Vergessen Sie bitte in diesem Zusammenhang Petersilie. Funktioniert nicht. Die rohen Paradeiserwürfel werden auf dem aufgebackenen Brot serviert.

Es gibt die Legende, dass in Süditalien die Bauern, wenn sie beim Ernten der Paradeiser in den Feldern rasteten, die Paradeiser einfach am Brot ausdrückten und das Brot mit dem Saft und dem Fleisch der Paradeiser einrieben. Eine verwandte Methode findet sich übrigens in Spanien.

Auch der Name Bruschetta kommt aus dem Bäuerlichen. Eine "Bruscha" ist eine Bürste, mit der die Bauern das Fell von Pferden und Rindern bürsteten.

So wie es nicht die "eine" italienische Küche gibt, sondern eine Vielfalt von regionalen Rezepten und Verfahrensweisen, gibt es in Italien auch eine Vielfalt an "Bruschetti", je nachdem in welcher Region man sich aufhält.

Das toskanische Urrezept beschränkt sich eigentlich auf Brot, Knoblauch und Olivenöl. Tatsächlich wird in vielen Trattorien, Ristoranti und Bars zwischen Florenz und Siena die Bruschetta in der neapolitanischen Version, also mit Paradeisern, angeboten. Die heimische Version erscheint wohl als zu frugal.