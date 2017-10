Der internationale Reiseveranstalter FTI erstellte eine Rangliste von Städten, die ein umfangreiches, kulinarisches Angebot für Vegetarier anbieten. Hintergrund: Neben gutem Wetter, weißen Stränden und Sehenswürdigkeiten locken auch kulinarische Spezialitäten in fremde Länder – die Rangliste würde Touristen das Reisen erleichtern.

Als Daten-Grundlage nahm der Reiseveranstalter das Portal TripAdvisor zur Hilfe und verglich das Verhältnis von klassischen Restaurants zu Vegetarier-freundlichen Lokalen, wobei die Prozentzahlen ab beziehungsweise aufgerundet wurden. Die Hälfte aller Städte hat mindestens einen Anteil von 55 Prozent an Restaurants, bei denen auch Vegetarier fleischlose Speisen auf der Speisekarte finden. Obwohl Österreichs traditionelle Küche sehr viele vegetarische Klassiker wie Eiernockerl, Palatschinken oder Strudel kennt, belegen wir mit einem Anteil von 60 Prozent nur den 12. Platz.

Europas vegetarischer Spitzenreiter liegt in den Niederlanden: Mit einem Anteil von fast 70 Prozent von Vegetarier-freundlichen Restaurants liegt Amsterdam knapp vor der maltesischen Hauptstadt Valleta mit 68,63 Prozent und Islands Hauptstadt Reykjavík mit 68,52 Prozent.

Viel Sonne und Fleisch können Türkei-Urlauber erwarten: In der türkischen Hauptstadt bieten nur 463 der 3.161 Restaurants fleischlose Speisen an – der niedrigste Wert der Untersuchung. Auch im fernen Moskau sollten sich Vegetarierer auf eine längere Suche nach dem perfekten Dinner einstellen, denn in der bevölkerungsreichsten Stadt Europas liegt der Anteil von Restaurants mit vegetarischem Angebot nur bei 22 Prozent.

Rangliste der europäischen Hauptstädte