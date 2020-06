Das perfekte WG-Rezept

Currys

Südfrankreich

Richard Morais

Indien

Curry

Helen Mirren

Es ist eines von vier, die ständig in der Küche nebeneinander blubbern. Die Küchen-Szenerie mit ihrer bunten Gewürzvielfalt wechselt zwar bald nach. So will esin seinem Roman "Madame Mallory und der kleine indische Küchenchef". Seine Liebe zu Gewürzen undsowie eine Restaurantfehde mit Haubenköchin Mallory kam soeben unter dem Titel "Madame Mallory und der Duft von" in die Kinos. Die gestrenge Hüterin der französischen Haute Cuisine wird von der charismatischen Oscar-Preisträgerinverkörpert.

Kein Wunder, dass Regisseur Lasse Hallström im Filmtitel zum Wort " Curry" griff. Kaum etwas lässt so rasch Assoziationen von farbenprächtigen Gewürzen sonder Zahl und ebenso vielen – mitunter höllisch scharfen – Geschmäckern in einem aufsteigen. Curry ist vom Exoten längst zum "Allerweltsgewürz" geworden – und zwar im positiven Sinn.