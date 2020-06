Das Comeback Christoph Brunnhubers an der Tuchlauben

Restaurant

Gradwohl

Dann die Sache mitJoachim Gradwohl, ein so genannter Neustart mit leichtem Facelifting, neuem Corporate Design und neuer Küchenlinie. Die Sache begann vielversprechend, brachte demsogar eine Seite in der Hamburger Zeit, endete aber im vergangenen Jänner jäh mit einer gerade noch annoncierten und auch schon durchgeführten Trennung der beiden Alphatiere Giacobello und. Es hatte nicht gepasst und nicht wenige der Wiener Esser waren wenig überrascht darüber.

Nun ist der erfolgreiche alte Küchenchef des Fabios wieder auf seinem Posten. Die Küchenlinie, radikal vereinfacht, wurde beibehalten, was gut ist. Es war in den letzten Jahren Brunnhubers in der Brunnhuber Phase Eins ein wenig zu schick geworden auf den Tellern. Die Einfachheit bekommt ihm besser, der mit Teigwaren zum Beispiel so gut umgehen kann wie wenige Köche in Wien.

Ein Einstiegsgeschenk erhielt er außerdem, den Jospergrill, mit dem zu spielen er schon im Artner am Franziskanerplatz einige Jahre Gelegenheit hatte. Jetzt gibt es Ribeye aus Argentinien mit dem unvergleichlich bitter-delikaten Geschmack der Holzkohle. Brunnhuber mag das, die Gäste mögen das.

Diese sollten allerdings vor dem Gegrillten keinesfalls das Vitello Tonnato versäumen, auch nicht das jeweils aktuelle Risotto (zur Zeit Zitrone, vor kurzem Pilze und perfekt gemacht), vielleicht einen ligurischen Fischtopf einschieben (wunderbarer Hummer in der Schale, die Sauce je nach Laune in der Küche vielleicht auch mal etwas üppig) oder einfach einen Caesar Salad. Das FABIOS hat seit vergangenem Jahr eine Schwäche für weibliches Shopping-Publikum entdeckt, das sich in Wiens artifizieller Luxusmeile im so genannten Goldenen Quartier ergeht. Die Damen (und auch manche Herren) wollen es gerne schlank und warum soll man ihnen nicht geben, wonach das Herz begehrt.

Wünsche gehören erst ausgesprochen, bevor sie vielleicht erfüllt werden. Ich wünsche mir fürs nächste Mal ein Hendl vom Josper-Grill. Bitte bald.