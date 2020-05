Carla Bruni versteigert Weinfass um 270.000

Bei der berühmtesten Weinversteigerung der Welt, am Sonntag im ostfranzösischen Beaune, hat die frühere First Lady des Landes, Carla Bruni-Sarkozy, die Preise angeheizt. Das " Präsidentenstück" der Auktion, ein 350-Liter-Fass Corton Grand Cru Charlotte Dumay, kündigte sie folgendermaßen an: "Bei 200.000 Euro liefere ich den Wein. Bei 250.000 liefert mein Mann mit mir zusammen." Das Fass ging schließlich für 270.000 Euro an einen im Saal anwesenden ukrainischen Bieter. Außer dem " Präsidentenstück" hatte das Auktionshaus noch 511 weitere 228-Liter-Fässer im Angebot.