Brüder Moosbrugger: Top-Hotelier und Spitzen-Winzer über Genuss

Nachfolge-Frage nach Schicksalsschlag

Erfahrungen sammeln, entscheiden, was gut ist – das passt auch zur persönlichen Geschichte der Familie. Als der Vater 1988 nicht mehr von einer Expedition ins Himalaja-Gebiet zurückkehrte, stand überraschend die Betriebsübernahme der „Post“ an. Die Brüder und ihre Schwester befanden sich noch in ihren Ausbildungen. Die Mutter hätte Michael, dem Älteren, das Vorrecht eingeräumt. Doch der entschied sich dagegen. „Für mich war eher die Frage: Wer ist am geeignetsten, das Haus weiterzuführen. Ich habe meine Zukunft eher weniger hier gesehen, ich hatte andere Vorstellungen.“

Die zeichneten sich bereits ab, als ihm die Mutter in der Übergangssituation den Weinkeller überantwortete. Wein war in der Familie schon immer ein wichtiges Thema. „Das war unserem Vater ein Anliegen, er war Mitgründer des ersten österreichischen Sommelierverbands und hat mit seinem Freund Adi Werner (Seniorchef des Luxushotels Hospiz Arlberg in St. Christoph) viel für internationale Weine am Arlberg gemacht.“ Nachdem Michael den elterlichen Betrieb verlassen hatte und sich für Landwirtschaft interessierte, sah er bald: „Was mich wirklich interessiert, ist der Weinbau.“ Den Lehrjahren als Winzer „von der Pike auf“ folgte bald die Chance mit Schloss Gobelsburg, dem Weingut des Zisterzienserstifts Zwettl.

Verantwortung für Traditionshaus

Florian sah seine berufliche Zukunft im Gegensatz zum Bruder durchaus immer in der Gastronomie. „Aber mit dem Wissen, dass ich die Post aller Voraussicht nach nicht übernehmen werde. Ich hatte eigentlich nicht vor, mein Leben in Lech zu verbringen.“ Die Verantwortung für das Traditionshaus zu übernehmen sei zwar eine große Überraschung gewesen, die er aber nie bereut hat. Seinem Bruder zollt er noch immer Respekt für die Entscheidung, auf das Erbe der Post zu verzichten. „Ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen wird, das finde ich nach wie vor extrem mutig.“ Er selbst arbeitete fünf Jahre unter der Regie seiner Mutter im Hotel, bevor er 1999 die alleinige Geschäftsführung übernahm.