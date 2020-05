Bei Andi und Alex bleibt die Fernsehküche kalt

ORF

Frau Elisabeth "Lizzy" Engstler wird den Job am Herd übernehmen, eine imschon oft in allen möglichen Küchen anzutreffende Veteranin. ImGault Millau taucht ihr Name übrigens nicht auf.

Bei Alexander Fankhauser und Andreas Wojta handelt es sich hingegen um gestandene Küchenchefs, die ihre eigenen Lokale mit Erfolg führen - dies nur als Hintergrundwissen für alle, die sich erst jetzt zuschalten.

Fankhauser führt sein mit 18 Punkten im Gault Millau ausgezeichnetes Restaurant im tiroler Hochfügen. Seine Mischung aus moderner und zillertaler Küche gilt als beispielhaft. Unlängst trat er da und dort auch in Wien in Erscheinung, wenn er gemeinsam mit seinem Ex-Chef Reinhard Gerer in der Bergstation Tirol den Kochlöffel schwang.