Award: Food-Blogger aufgepasst

Nun hat der Food-Blogging-Trend auch Österreich fest im Griff. Die Agrar Markt Austria möchte den besten Zutaten für einen Food-Blog auf den Grund gehen und startet am 1. August den AMA Food Blog Award 2013. Begeisterte Köche und Genießer sind aufgerufen, ihre Food-Blogs bis 31. August einzureichen.

Heuer können Foodies gleich in fünf Kategorien einreichen. Außerdem gibt es für das "Beste Rezept" noch einen Extra-Preis. Bewertet werden Koch- und Backkunst, Speisefotografie und Ernährungswissenschaft.

Eine hochkarätige Expertenjury nimmt die Food-Blogger genau unter die Lupe: Mit dabei sind KURIER-Autor und Restaurantkritiker Alexander Rabl, sowie Haubenkoch Thomas Dorfer, der seit 2002 im Landhaus Bacher in Mautern als Küchenchef tätig ist. Auf die fünf Sieger der Themen-Kategorien wartet ein Preisgeld von je 2.000 Euro, die 30 besten Rezepte erscheinen als Online-Kochbuch und die drei Gewinner werden mit einem Workshop in einer Haubenküche gekürt. Die Siegerehrung findet am 19. Oktober in Wien statt.